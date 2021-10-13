13 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться показ 21 і 22 серій мелодрами «Колір помсти». Софія підлаштувала отруєння Марії, а Потапенко дізнався правду про Надю і Дашу Гомонай… Що покажуть у 21 і 22 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Потапенко отримує несподіваний звіт щодо шпигуна в дитячому будинку. Софія підходить впритул до розгадки таємниці особистості Наді і зникнення Даші Гомонай.

«Колір помсти» 21 і 22 серії від 13.10.2021 ― сюжет

Потапенко дізнається від Михайла правду про Надю і що вона колись була Дашею Гомонай. Він хоче повідомити про це Марії, але це складно через стеження Софії.

Софія вирішує спровокувати Марію на втечу, щоб розібратися з нею. У колонії масове отруєння, і Марія потрапляє до санчастини. Софія наполягає на запровадженні жорсткого карантину в п’ятому загоні з забороною на побачення з відвідувачами… Марта імітує симптоми отруєння, щоб теж потрапити до Марії в санчастину. Марія повідомляє їй номер Потапенка, щоб та розказала, що Даша Гомонай загинула через замовне вбивство. Марта обіцяє назвати імена.

Завдяки зусиллям Михайла шпигун у притулку, нарешті, знайдений і визнає свою провину.

Потапенко пропонує Наді вийти за нього заміж. Він з’ясовує, що Дмитра вбили, а Дашу підкинули в поїзд. І швидше за все, це зробив Євген.

Євген організовує Марії втечу, але Борисов обманює його ― Марію беруть у заручниці, а Микола, нарешті, дізнається про Євгена.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 21 і 22 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 21 і 22 серія на сайті СТБ вже 13.10.2021. Про що сюжет двадцять першої та двадцять другої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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