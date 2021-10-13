13 октября в 20:15 на СТБ состоится показ 21 и 22 серий мелодрамы «Цвет мести». София подстроила отравление Марии, а Потапенко узнал правду о Наде и Даше Гомонай. Что покажут в 21 и 22 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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София и Борисов успешно идут к исполнению своих коварных планов мести, в то время как Мария, Надя и Потапенко наконец могут получить надежду на счастье.

«Цвет мести» 21 и 22 серии от 13.10.2021 ― сюжет

Потапенко узнает от Михаила правду о Наде и что она когда-то была Дашей Гомонай. ОН хочет сообщить об этом Марии, но это сложно из-за слежки Софии.

София решает спровоцировать Марию на побег, чтобы разобраться с ней. В колонии происходит массовое отравление, и Мария попадает в санчасть. София настаивает на введении жёсткого карантина в пятом отряде с запретом на свидания с посетителями… Марта имитирует симптомы отравления, чтобы тоже попасть к Марии в санчасть. Мария дает ей номер Потапенко, чтобы та сообщила, что Даша Гомонай погибла из-за заказного убийства. Марта обещает назвать имена.

Благодаря усилиям Михаила шпион в приюте, наконец, найден и признает свою вину.

Потапенко предлагает Наде выйти за него замуж. Он выясняет, что Дмитрия убили, а Дашу подбросили в поезд. И скорее всего, это сделал Евгений.

Евгений организует Марии побег, но Борисов обманывает его ― Марию берут в заложники, а Николай, наконец, узнает об Евгении.

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Video: «Цвет мести»: что будет в 21 и 22 сериях драматического сериала Сериал Цвет мести - 21 и 22 серия на сайте СТБ уже 13.10.2021. О чем сюжет двадцать первой и двадцать второй серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе.

Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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