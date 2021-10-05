«Колір пристрасті», що перетворився на «Колір помсти», успішно стартував на телеканалі СТБ. Перший тиждень показу прем’єри склав частку 10,5, зібравши біля екранів майже 6 мільйонів глядачів. Щодня авантюрний серіал упевнено входив у трійку найкращих програм дня. Попереду шанувальників драми чекає значно більше екшену і динаміки. З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ виходять нові серії історії авторки Тетяни Гнєдаш. А поки акторка, яка зіграла Надю, — Поліна Калмикова — відверто розповідає, що допомогло її героїні прийняти життя іншої людини.

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Вживатися в роль дівчини, яка ледь вижила після пожежі, втекла з тюремного ув’язнення і отримала нове ім’я та обличчя, — справа не з простих. Всупереч усім труднощам і випробуванням, Надя залишається доброю і емпатичною дівчиною. Сама ж актриса зізнається, що знаходить багато спільного зі своєю героїнею. Ба більше, цілком розуміє, звідки Гомонай бере сили протистояти полюванню Софії на неї.

«Надя добра, щира, усім допомагає. Вона емпатка. Я така ж людина. Коли я можу комусь допомогти, то завжди це роблю. І мабуть, це єдині якості, які залишаються основними і незмінними в моїй героїні. Адже коли людина перебуває мало не на стадії смерті, практично чує, як вона дихає їй у спину, — вона змінюється. Даша Гомонай після страшної пожежі воскресає. І звичайно, вона стає іншою. Вона змушена приймати себе з новим обличчям, віком, зовнішністю, відбитками пальців. Події її трансформують. Вона як надлюдина. І щоб іти по життю саме так, необхідно у щось вірити. Надя весь серіал допомагає. А коли людина допомагає — вона набуває сили. Це взаємообмін енергіями», — коментує Поліна Калмикова.

Усі нові серії драми «Колір помсти» виходять о 20:15 на СТБ з понеділка по четвер. Не пропустіть!

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