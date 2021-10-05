«Цвет страсти», что превратился в «Цвет мести», успешно стартовал на телеканале СТБ. Первая неделя показа премьеры составила долю 10,5, собрав у экранов почти 6 миллионов зрителей. Ежедневно авантюрный сериал уверенно занимал место в топ-3 лучших программ дня. Впереди поклонников драмы ждет куда больше экшена и динамики. С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходят новые серии истории автора Татьяны Гнедаш. А пока актриса, сыгравшая Надю, — Полина Калмыкова — откровенно рассказывает, что позволило ее героине принять жизнь другого человека.

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Вживаться в роль девушки, которая едва выжила после пожара, сбежала от тюремного заключения и обрела новое имя и лицо, — дело не из простых. Вопреки всем трудностям и испытаниям, Надя остается доброй и эмпатичной девушкой. Сама же актриса признается, что находит много общего со своей героиней. Более того, всецело понимает, откуда Гомонай берет силы противостоять охоте Софии за ней.

«Надя добрая, искренняя, всем помогает. Она эмпат. Я такой же человек. Когда я могу кому-то помочь, то всегда это делаю. И пожалуй, это единственные качества, которые остаются основными и неизменными в моей героине. Ведь когда человек находится чуть ли не на стадии смерти, практически слышит, как она дышит ему в спину, — он меняется. Даша Гомонай после страшного пожара воскрешается. И конечно, она становится другой. Она вынуждена принимать себя с новым лицом, возрастом, внешностью, отпечатками пальцев. События ее трансформируют. Она как сверхчеловек. И чтобы идти по жизни именно так, необходимо во что-то верить. Надя весь сериал помогает. А когда человек помогает — он обретает силу. Это взаимообмен энергиями», — комментирует Полина Калмыкова.

Все новые серии драмы «Цвет мести» выходят в 20:15 на СТБ с понедельника по четверг. Не пропустите!

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