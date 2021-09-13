Одна з найефектніших учасниць 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк», блогерка-мільйонниця Надін Медведчук стала зіркою нової костюмованої драми на телеканалі СТБ ― «Кава з кардамоном». Дівчина зіграла світську левицю XIX століття, примірявши розкішну сукню. Про досвід зйомок ― читайте в матеріалі.

Телеканал СТБ і Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду продовжують роботу над новою костюмованою драмою «Кава з кардамоном». Це драматична історія забороненого кохання юної дівчини Анни до дорослого одруженого польського шляхтича Адама, яка розгортається у Львові в XIX столітті, за часів «Весни народів».

Разом з учасником 1 сезону романтичного реаліті «Холостячка» ― Андрієм Шатирком ― Надін Медведчук стали акторами серіалу. Блогери зіграли польського шляхтича і світську пані.

«Участь у зйомках серіалу “Кава з кардамоном” ― не перший мій акторський досвід. Раніше мене запрошували на знімальний майданчик “Кріпосної”, грала у фільмі “Тіні незабутих предків”, ― розповідає Надін. ― Була дуже рада запрошенню від СТБ приєднатися до зйомок нової костюмованої драми. У мене неймовірно красива сукня, прикраси, зачіска. Дівчата створили дивовижний образ світської дами XIX століття. Захоплююся рівнем і розвитком українських серіалів!»

У соціальній мережі шанувальники завважили, що Надін дуже личить образ: «Яка краса! Ця епоха тобі до лиця», «Розкішна!», «Читала роман, буде цікаво подивитися серіал»,«Красива. Класика і скромність тобі пасують» тощо.

Надін визнає, що на зйомках почувалася, як риба у воді, і не проти продовжити розвиватися в цій сфері: «Мені дуже цікава акторська діяльність, хотілося б одного разу отримати головну роль у кінокартині (усміхається. ― Прим. ред.). Я готова розвиватися і вчитися».

Побачити прем’єру серіалу «Кава з кардамоном» глядачі телеканалу СТБ зможуть уже наприкінці цього року.

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