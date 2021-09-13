Одна из самых эффектных участниц 11 сезона романтического реалити «Холостяк», блогер-миллионник Надин Медведчук стала звездой новой костюмированной драмы на телеканале СТБ ― «Кава з кардамоном». Девушка сыграла светскую львицу XIX века, примерив роскошное платье. Об опыте съемок ― читайте в материале.

Телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда продолжают работу над новой костюмированной драмой «Кава з кардамоном». Это драматическая история запретной любви юной девушки Анны к взрослому женатому польскому шляхтичу Адаму, которая разворачивается во Львове в XIX веке, во времена «Весны народов».

Вместе с участником 1 сезона романтического реалити «Холостячка» ― Андреем Шатырко ― Надин Медведчук стали актерами сериала. Блогеры сыграли польского шляхтича и светскую даму.

«Участие в съемках сериала “Кава з кардамоном” ― не первый мой актерский опыт. Ранее меня приглашали на съемочную площадку “Крепостной”, играла в фильме “Тіні незабутих предків”, ― рассказывает Надин. ― Была очень рада приглашению от СТБ присоединиться к съемкам новой костюмированной драмы. У меня невероятно красивое платье, украшения, прическа. Девочки создали удивительный образ светской дамы XIX века. Восхищаюсь уровнем и развитием украинских сериалов!»

В социальной сети поклонники отметили, что Надин очень идет образ: «Какая красота! Эта эпоха тебе к лицу», «Роскошная!», «Читала роман, будет интересно посмотреть сериал», «Красивая. Классика и скромность тебе идут» и т. д.

Надин признается, что на съемках чувствовала себя, как рыба в воде, и не против продолжить развиваться в этой сфере: «Мне очень интересна актерская деятельность, хотелось бы однажды получить главную роль в кинокартине (улыбается. ― Прим. ред.). Я готова развиваться и учиться».

Увидеть премьеру сериала «Кава з кардамоном» зрители телеканала СТБ смогут уже в конце этого года.

Больше по теме: Сериал «Слід» в разных странах

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.