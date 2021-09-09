Сьогодні, 9 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії фільму «Пікнік». Читайте анонс 7–8 серій серіалу «Пікнік» просто зараз!

Не пропустіть фінальні серії мелодрами вже сьогодні! Чи вдасться Вірі та Олегу зберегти стосунки? Які життєві випробування доведеться ще подолати героям? Чи зможуть вони повернутися до життя, яке фатальний пікнік розділив на до і після? У фінальних серіях «Пікніка» все таємне стане відомим.

У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.

Video: «Пікнік»: анонс 7–8 серій Серіал Пікнік- 7, 8 серії на сайті СТБ вже -09.09.2021. Про що сюжет 7 та 8 серій серіалу Пікнік

Video: «Пікнік»: анонс 7–8 серій Серіал Пікнік- 7, 8 серії на сайті СТБ вже -09.09.2021. Про що сюжет 7 та 8 серій серіалу Пікнік

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