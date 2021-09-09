Сегодня, 9 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии фильма «Пикник». Читайте анонс 7–8 серий сериала «Пикник» прямо сейчас!

Не пропустите заключительные серии мелодрамы уже сегодня! Удастся ли Вере и Олегу сохранить отношения? Какие жизненные испытания придется еще преодолеть героям? Смогут ли они вернуться к жизни, которую роковой пикник разделил на до и после? В заключительных сериях «Пикника» все тайное станет явным.

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.

Video: «Пикник»: анонс 7–8 серий Сериал Пикник - 7, 8 серии на сайте СТБ уже 09.09.2021. О чем сюжет 7 и 8 серий сериала Пикник

Video: «Пикник»: анонс 7–8 серий Сериал Пикник - 7, 8 серии на сайте СТБ уже 09.09.2021. О чем сюжет 7 и 8 серий сериала Пикник

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