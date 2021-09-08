Сьогодні, 8 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії фільму «Пікнік». Читайте анонс 5–6 серій серіалу «Пікнік» просто зараз!

Віра не довіряє Олегові і допитується про його затяжні робочі дні. Олег каже, що в нього багато роботи і саме це причина його відсутності вдома. Віра карається сумнівами і питаннями, але відповіді так і не отримує. Алла радить Вірі «оживити» стосунки і більше уваги приділити зовнішньому вигляду. Віра готує для Олега романтичну вечерю в надії провести час тільки вдвох і поговорити про взаємини. Вона красиво одягнена, в передчутті вечора. Проте Олега вдома все немає. Віра сама п’є вино, телефонує чоловікові, але його телефон вимкнений. Зневірена жінка сідає за кермо автомобіля, і трапляється непередбачене…

У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.

Video: «Пікнік»: анонс 5–6 серій Серіал Пікнік- 5, 6 серії на сайті СТБ вже -08.09.2021. Про що сюжет 5 та 6 серій серіалу Пікнік

Video: «Пікнік»: анонс 5–6 серій Серіал Пікнік- 5, 6 серії на сайті СТБ вже -08.09.2021. Про що сюжет 5 та 6 серій серіалу Пікнік

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