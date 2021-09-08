Сегодня, 8 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии фильма «Пикник». Читайте анонс 5–6 серий сериала «Пикник» прямо сейчас!

Вера не доверяет Олегу и допрашивает о его затяжных рабочих днях. Олег говорит, что у него много работы и именно это причина его отсутствия дома. Вера терзает себя сомнениями и вопросами, но ответа так и не получает. Алла советует Вере «оживить» отношения и больше внимания уделить внешнему виду. Вера готовит для Олега романтический ужин в надежде провести время только вдвоем и поговорить об отношениях. Она нарядно одета, в предвкушении вечера. Но Олега дома все нет. Вера сама пьет вино, звонит Олегу, но его телефон выключен. Отчаявшаяся женщина садится за руль автомобиля, и случается непредвиденное…

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.

Video: «Пикник»: анонс 5–6 серий Сериал Пикник - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 08.09.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Пикник

Video: «Пикник»: анонс 5–6 серий Сериал Пикник - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 08.09.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Пикник

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