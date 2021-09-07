«Пікнік»: актори мелодраматичного серіалу

6 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбулася прем’єра фільму «Пікнік». У серіалі зіграло багато популярних і хороших акторів. Читайте біографії акторів серіалу «Пікнік» просто зараз!

Анна Кузіна

Анна Кузіна народилася 21 липня 1980 року в Києві. Любов до театру і кіно їй прищепили з самого дитинства. Мама актриси ― кіноманка, тому цією темою цікавилася вся сім’я. У дитинстві Анна займалася фігурним катанням і навіть завоювала 3-тє місце на юніорському чемпіонаті з фрістайлу. Однак травма змусила залишити спортивну кар’єру. У житті дівчини було місце і музиці: вона закінчила школу за класом акордеона.

Анна каже, що якби не стала актрисою, то пов’язала б своє життя з професією літературного редактора, адже вона закінчила Львівський поліграфічний інститут за цією спеціальністю. Проте інтерес до мистецтва виявився сильнішим. Акторську майстерність Анна вивчала в театральній студії «Чорний квадрат».

Кар’єра Анни Кузіної в театрі почалася зі спектаклю «Шельменко-денщик». Три роки зірка працювала в театрі «Дах» у Києві. Також на той момент вона грала в театрі «Сузір’я». У кіно Анна почала зніматися з 2005 року.

Кирило Жандаров

Кирило Жандаров народився 29 березня 1983 року. З ранніх років він проявляв себе як творча, яскрава і неординарна особистість. Свої перші ролі зіграв у шкільному театрі, а його артистизм проявився в грі КВК ― він виявився одним з найяскравіших учасників шкільної команди. Батьки Кирила були далекі від мистецтва і скептично сприймали захоплення сина акторською майстерністю. У їхніх мріях він повинен був вступити на юридичний факультет і опанувати серйозну спеціальність.

Проте Кирило Жандаров з першої спроби вступив до Санкт-Петербурзької академії театрального мистецтва. У 2004 році молодому артисту відкрив двері театр Романа Віктюка. Кінематографічна біографія Жандарова стартувала в 2003 році. Актор уперше з’явився на екрані у стрічці Дмитра Світозарова «Три кольори кохання». Популярність і впізнаваність прийшли до артиста після виходу багатосерійної стрічки «Доярка з Хацапетівки», у якій він зіграв головного героя.

Віра Кобзар

Віра Кобзар закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Ще під час навчання вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Олександром Кобзарем, з яким згодом разом працювали в Донецькому театрі російської драми, потім ― у Ніжинському театрі.

У 2005 році Віра Кобзар отримала першу роль у серіалі ― з’явилася в одному з епізодів другого сезону «Повернення Мухтара». Після цього була незначна перерва, а в 2009 році вона отримала невелику роль у серіалі «Чудо».

З 2010 року Віра Кобзар регулярно знімається в кіно і серіалах. Вона брала участь у таких проєктах, як «Свати-6», «Офіцерські дружини», «Я тебе ніколи не забуду» та ін.

Олександр Кобзар

Олександр Кобзар народився 18 травня 1976 року. Своє раннє дитинство провів у Києві. Та коли його батько пережив інфаркт, лікарі порадили змінити місце проживання на більш спокійне, і сім’я переїхала до Ніжина. У 1993 році Олександр вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Після закінчення акторського факультету він ще здобув освіту режисера.

Протягом двох років артист працював в одному з донецьких театрів, а пізніше ним зацікавилися ніжинські режисери. Олександр Кобзар також заснував власний театр.

Уперше на екранах актор з’явився в 2006 році, зігравши в стрічці «Другий фронт». Справжня популярність прийшла до нього після зйомок у фільмі «Матч». Сьогодні Олександр ― дуже затребуваний актор. Лауреат премії «Київська пектораль», володар премії «Телетріумф» у номінації «Актор телевізійного фільму/серіалу». А в 2017 році Олександру присвоїли звання «Заслужений артист України».

Максим Девізоров

Максим Девізоров народився 3 лютого 1996 року. Його кар’єра стартувала в дитинстві. У десятирічному віці він почав вести програму «Підсумочки» на Першому національному каналі України. Паралельно там же знімався в проєкті «Обережно, діти!». Після такого активного старту стало зрозуміло, що Максиму пряма дорога в шоу-бізнес.

Та незабаром молодому обдаруванню стало мало одного лише телебачення, і в 2009 році Максим Девізоров стає частиною музичного спектаклю, ролі в якому виконують тільки діти. Яскравий мюзикл про дівчинку Еколь, яка хотіла завести друзів, став свого часу справжнім хітом.

Максим закінчив факультет сценічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. На сцені його можна побачити у виставі «Хамелеон» театру-студії «11». А широку популярність він отримав після зйомок у проєкті «Перші ластівки».

Петро Ніньовський

Петро Ніньовський народився 8 липня 1998 року в сім’ї священника в колоритному містечку Коломия, що в Івано-Франківській області. Батьки завжди мріяли, щоб син здобув серйозну освіту для подальшої кар’єри дипломата, але він вибрав свою дорогу. Творчі задатки і любов до кінематографу стали помітні ще в юні роки, тому батьки не стали суперечити бажанням Петра стати актором. Ще в 2017 році він отримав гран-прі Всеукраїнського конкурсу професійних читачів, де глядачі змогли переконатися в його винятковому таланті. Згодом Петро вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Дебютним проєктом для молодого актора став популярний комедійний серіал «СидОренки―СидорЕнки», який розповідає про історію двох сімей, котрі 16 років тому переплутали своїх синів у пологовому будинку. Петро зіграв роль мажора-дебошира Вови, розбещеного батьківською вседозволеністю і багатством. Виявилося, що норовливий характер персонажа не мав нічого спільного з його виконавцем, адже батько і мати Петра ніколи не мали такої розкоші і жили досить скромно. Також Петро Ніньовський зіграв одну з головних ролей у детективній стрічці «Тиша», заснованій на реальних подіях. У ній актор перевтілився в підступного донжуана Віктора, який заманював дівчат у свої тенета і затягував їх у кримінальний бізнес.

Аліна Чебан

Актриса серіалу «Пікнік» СТБ Аліна Чебан народилася в Києві 26 червня 2002 року. З трьох років почала займатися танцями і відтоді ні на мить не сумнівалася у своєму виборі, адже закохалася в цей вид мистецтва на все життя. Пізніше вона відкрила нову грань свого таланту і почала захоплюватися живописом. Однак її творчий шлях цим не обмежився. Дівчина опанувала гру на укулеле й гітарі і почала співати різні кавери, заворожуючи своїм чарівним голосом усіх навколо.

Аліна Чебан завжди була цілеспрямованою. Її творчі задатки, харизма і симпатична зовнішність стали надійними провідниками в акторський світ. Свою першу роль дівчина отримала в 2020 році в серіалі «Сліпа». Перший досвід викликав чимало хвилювань, але допоміг зрозуміти, що Аліна нарешті знайшла себе в кінематографі. Відтоді їй вдалося поповнити свою фільмографію такими цікавими проєктами, як: «Дільничний з ДВРЗ», «Слід» і «Найкращі вихідні». Акторство стало пріоритетом дівчини.

Анна Тамбова

Анна Тамбова народилася в Житомирі 30 липня 1983 року. Закінчила театральний факультет Харківського університету мистецтв ім. І. Котляревського. У театрі грає з 2002 року. Була актрисою Житомирського обласного українського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги до 2007 року. З 2008 року ― актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. Співпрацювала з театром «Сузір’я».

Серед професійних навичок Анни Тамбової ― естрадний, класичний і джазовий вокал. У неї з юності є фобія втратити голос і залишитися без роботи. Через це Анна не пішла вчитися в музичне училище. Однак працювала професійно з вокалом у Житомирі в складі колективу «Каприччо» (раніше під іншою назвою). Зараз Анна Тамбова співає в театрі на спектаклях. Також займається озвученням, мріє озвучити мультфільм.

Яків Кучеревський

Яків Кучеревський народився 3 листопада 1975 року в селищі Новотроїцьке Херсонської області. Після закінчення школи вступив до Дніпропетровського державного художньо-театрального училища. Та через півтора року вирішив, що як справжній чоловік він повинен пройти військову службу.

В армії творча натура Якова також давалася взнаки. Він організував команду КВК у своєму підрозділі. Хлопці активно брали участь у гумористичних конкурсах і навіть посідали призові місця. Відслуживши, Яків Кучеревський відновився в училищі, але знову пішов на перший курс, бо хотів навчатися у Неллі Михайлівни Пінської.

У 1999 році, після закінчення училища, актор приєднався до трупи Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василя Василька, де працює і донині.

Першим фільмом, у якому знявся Яків, був «Чеховські мотиви». У 2007 році зіграв капітана міліції Дмитра Неверова в серіалі «Остання подорож Синдбада». Зараз Яків Кучеревський ― дуже затребуваний актор кіно і серіалів.

Людмила Загорська

Людмила Загорська народилася 14 січня 1973 року у Вінниці. З дитячих років займалася хореографією і вокалом в ансамблі народного танцю «Барвінок» при Вінницькому міському центрі художньо-хореографічної освіти, грала на скрипці, співала сольно і в хорі. Батьки актриси ― інженери-технологи, але мама любила театр і з трьох років водила доньку на дорослі вистави. Після 11-го класу Людмила вступила до Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Закінчила курс Ю. М. Мажуги з червоним дипломом у 1994 році. У горезвісні 90-ті фільмів знімали мало, та й вистав було небагато. Після закінчення інституту Людмила грала спектаклі в школах і санаторіях, створювала з колегами мінітеатри.

Наприкінці 90-х років Людмилу Загорську прийняли до трупи Київського академічного театру юного глядача на Липках, де вона працює і донині. Також актриса співпрацювала з театром «Сузір’я». Будуючи кар’єру, поєднувала зайнятість на драматичній сцені з проходженням кастингів. Уперше на знімальному майданчику Людмила Загорська опинилася в 2001 році, коли знялася в епізоді українського детективного серіалу «Слід перевертня». Потім грала другорядні ролі в російських та українських серіалах, у тому числі «Повернення Мухтара». У 2006 році Людмила отримала першу головну роль у мелодрамі «Стара подруга». У 2017 році всезагальну глядацьку любов їй принесла головна роль у серіалі «Провідниця». Також актриса пробувала себе в ролі телеведучої.

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