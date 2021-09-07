«Пикник»: актеры мелодраматического телесериала

6 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ состоялась премьера фильма «Пикник». В сериале сыграло множество популярных и хороших актеров. Читайте биографии актеров сериала «Пикник» прямо сейчас!

Анна Кузина

Анна Кузина родилась 21 июля 1980 года в Киеве. Любовь к театру и кино ей привили с самого детства. Мама актрисы ― киноманка, поэтому этой темой интересовалась вся семья. В детстве Анна занималась фигурным катанием и даже завоевала 3 место на юниорском чемпионате по фристайлу. Но травма заставила оставить спортивную карьеру. В жизни девушки было место и музыке: она закончила школу по классу аккордеона.

Анна говорит, что если бы не стала актрисой, то связала бы свою жизнь с профессией литературного редактора, ведь она закончила Львовский полиграфический институт по этой специальности. Но интерес к искусству оказался сильнее. Актерское мастерство Анна изучала в театральной студии «Черный квадрат».

Карьера в театре у Анны Кузиной началась со спектакля «Шельменко-денщик». Три года звезда работала в театре «Дах» в Киеве. Также на тот момент она играла в театре «Сузирья». В кино Анна начала сниматься с 2005 года.

Кирилл Жандаров

Кирилл Жандаров родился 29 марта 1983 года. С ранних лет он проявлял себя как творческая, яркая и неординарная личность. Свои первые роли сыграл в школьном театре, а его артистизм проявился в игре КВН ― он оказался одним из самых ярких участников школьной команды. Родители Кирилла были далеки от искусства и скептически воспринимали увлечение сына актерским мастерством. В их мечтах он должен был поступить на юридический факультет и получить серьезную специальность.

Но Кирилл Жандаров с первой попытки поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В 2004 году молодому артисту открыл двери театр Романа Виктюка. Кинематографическая биография Жандарова стартовала в 2003 году. Актер впервые появился на экране в ленте Дмитрия Светозарова «Три цвета любви». Популярность и узнаваемость пришли к артисту после выхода многосерийной ленты «Доярка из Хацапетовки», в которой он сыграл главного героя.

Вера Кобзарь

Вера Кобзарь окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Еще во время учебы она познакомилась со своим будущим мужем Александром Кобзарем, с которым впоследствии вместе работали в Донецком театре русской драмы, потом ― в Нежинском театре.

В 2005 году Вера Кобзарь получила первую роль в сериале ― появилась в одном из эпизодов второго сезона «Возвращения Мухтара». После этого последовал небольшой перерыв, а в 2009 году она получила небольшую роль в сериале «Чудо».

С 2010 года Вера Кобзарь регулярно снимается в кино и сериалах. Она участвовала в таких проектах, как «Сваты-6», «Офицерские жены» , «Я тебя никогда не забуду» и др.

Александр Кобзарь

Александр Кобзарь родился 18 мая 1976 года. Свое раннее детство провел в Киеве. Но когда его отец пережил инфаркт, врачи посоветовали сменить место проживания на более спокойное, и семья переехала в Нежин. В 1993 году Александр поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. После окончания актерского факультета он еще получил образование режиссера.

На протяжении двух лет артист работал в одном из донецких театров, а позже им заинтересовались нежинские режиссеры. Александр Кобзарь также основал собственный театр.

Впервые на экранах актер появился в 2006 году, сыграв в ленте «Второй фронт». Настоящая популярность пришла к нему после съемок в фильме «Матч». Сегодня Александр — очень востребованный актер. Лауреат премии «Киевская пектораль», обладатель премии «Телетриумф» в номинации «Актер телевизионного фильма/ сериала». А в 2017 году Александру присвоили звание «Заслуженный артист Украины».

Максим Девизоров

Максим Девизоров родился 3 февраля 1996 года. Его карьера стартовала в детстве. В десятилетнем возрасте он начал вести программу «Підсумочки» на Первом национальном канале Украины. Параллельно там же снимался в проекте «Осторожно, дети!». После такого активного старта стало понятно, что Максиму прямая дорогая в шоу-бизнес.

Но вскоре молодому дарованию стало мало одного лишь телевидения, и в 2009 году Максим Девизоров становится частью музыкального спектакля, роли в котором исполняют только дети. Яркий мюзикл про девочку Эколь, которая хотела завести друзей, стал в свое время настоящим хитом.

Максим закончил факультет сценического искусства Киевского национального университета культуры и искусств. На сцене его можно увидеть в спектакле «Хамелеон» театра-студии «11». А широкую популярность он получил после съемок в проекте «Перші ластівки».

Петр Нинёвский

Петр Нинёвский родился 8 июля 1998 года в семье священника в колоритном городке Коломыя, что в Ивано-Франковской области. Родители всегда мечтали, чтобы сын получил серьезное образование для дальнейшей карьеры дипломата, но он выбрал свою дорогу. Творческие задатки и любовь к кинематографу стали заметны еще в юные годы, поэтому родители не стали противоречить желанию Петра стать актером. Еще в 2017 году он получил гран-при Всеукраинского конкурса профессиональных читателей, где зрители смогли убедиться в его исключительном таланте. Впоследствии Петр поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Дебютным проектом для молодого актера стал популярный комедийный сериал «СидОренки―СидорЕнки», повествующий об истории двух семей, которые 16 лет назад перепутали своих сыновей в роддоме. Петр сыграл роль мажора-дебошира Вовы, избалованного родительской вседозволенностью и богатством. Оказалось, что строптивый характер персонажа не имел ничего общего с его исполнителем, ведь отец и мать Петра никогда не имели такой роскоши и жили довольно скромно. Также Петр Нинёвский сыграл одну из главных ролей в детективной картине «Тишина», основанной на реальных событиях. В ней актер перевоплотился в коварного донжуана Виктора, который заманивал девушек в свои сети и затягивал их в криминальный бизнес.

Алина Чебан

Актриса сериала «Пикник» СТБ Алина Чебан родилась в Киеве 26 июня 2002 года. С трех лет начала заниматься танцами и с тех пор ни на миг не усомнилась в своем выборе, ведь влюбилась в этот вид искусства на всю жизнь. Позже она открыла новую грань своего таланта и начала увлекаться живописью. Но её творческий путь этим не ограничился. Девушка овладела игрой на укулеле и гитаре и начала петь различные каверы, завораживая своим волшебным голосом всех вокруг.

Алина Чебан всегда была целеустремленной. Ее творческие задатки, харизма и симпатичная внешность стали надежными проводниками в актерский мир. Свою первую роль девушка получила в 2020 году в сериале «Слепая». Первый опыт вызвал немало волнений, но помог понять, что Алина наконец-то нашла себя в кинематографе. С тех пор ей удалось пополнить свою фильмографию такими интересными проектами, как: «Участковый с ДВРЗ», «Слід» и «Лучшие выходные». Актерство стало приоритетом девушки.

Анна Тамбова

Анна Тамбова родилась в Житомире 30 июля 1983 года. Окончила театральный факультет Харьковского университета искусств им. И. Котляревского. В театре играет с 2002 года. Была актрисой Житомирского областного украинского музыкально-драматического театра им. И. Кочерги до 2007 года. С 2008 года ― актриса Киевского академического драматического театра на Подоле. Сотрудничала с театром «Сузір’я».

Среди профессиональных навыков Анны Тамбовой ― эстрадный, классический и джазовый вокалы. У неё с юности есть фобия потерять голос и остаться без работы. Из-за этого Анна не пошла учиться в музыкальное училище. Однако работала профессионально с вокалом в Житомире в составе коллектива «Каприччо» (ранее под другим названием). Сейчас Анна Тамбова поет в театре на спектаклях. Также занимается озвучкой, мечтает озвучить мультфильм.

Яков Кучеревский

Яков Кучеревский родился 3 ноября 1975 года в поселке Новотроицкое Херсонской области. После окончания школы поступил в Днепропетровское государственное художественно-театральное училище. Однако спустя полтора года решил, что как настоящий мужчина он должен пройти военную службу.

В армии творческая натура Якова также давала о себе знать. Он организовал команду КВН в своем подразделении. Парни активно участвовали в юмористических конкурсах и даже занимали призовые места. Отслужив, Яков Кучеревский восстановился в училище, но снова пошел на первый курс, так как хотел учиться у Нелли Михайловны Пинской.

В 1999 году, после окончания училища, актёр присоединился к труппе Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василия Василько, где работает и по сей день.

Первым фильмом, в котором снялся Яков, был «Чеховские мотивы». В 2007 году сыграл капитана милиции Дмитрия Неверова в сериале «Последнее путешествие Синдбада». Сейчас Яков Кучеревский ― очень востребованный актёр кино и сериалов.

Людмила Загорская

Людмила Загорская родилась 14 января 1973 года в Виннице. С детских лет занималась хореографией и вокалом в ансамбле народного танца «Барвинок» при Винницком городском центре художественно-хореографического образования, играла на скрипке, пела сольно и в хоре. Родители актрисы ― инженеры-технологи, но мама обожала театр и с трех лет водила дочь на взрослые спектакли. После 11-го класса Людмила поступила в Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Окончила курс Ю. Н. Мажуги с красным дипломом в 1994 году. В лихие 90-е фильмов снимали мало, да и спектаклей было немного. После окончания института Людмила играла спектакли в школах и санаториях, создавала с коллегами мини-театры.

В конце 90-х годов Людмилу Загорскую приняли в труппу Киевского академического театра юного зрителя на Липках, где она работает и по сей день. Также актриса сотрудничала с театром «Сузір’я». Строя карьеру, совмещала занятость на драматической сцене с прохождением кастингов. Впервые на съемочной площадке Людмила Загорская оказалась в 2001 году, когда снялась в эпизоде украинского детективного сериала «След оборотня». Затем играла второстепенные роли в российских и украинских сериалах, в том числе «Возвращение Мухтара». В 2006 году Людмила получила первую главную роль в мелодраме «Старая подруга». В 2017 году всеобщую зрительскую любовь ей принесла главная роль в сериале «Проводница». Также актриса пробовала себя в роли телеведущей.

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