«Пікнік»: анонс прем’єрних 1–2 серій
06.09.2021
Сьогодні, 6 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії фільму «Пікнік». Читайте анонс 1–2 серій серіалу «Пікнік» просто зараз!
Віра та Олег Лапіни 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, Олег і Віра все знають одне про одного. Проте вони почали віддалятися. На пікніку з друзями трапиться інцидент, який здійме справжню бурю пристрастей, і всі скелети в шафах героїв будуть виявлені…
Режисерка: Ірина Громозда.
У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.
Video: «Пікнік»: анонс прем’єрних 1–2 серій
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