Сегодня, 6 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии фильма «Пикник». Читайте анонс 1–2 серий сериала «Пикник» прямо сейчас!

Вера и Олег Лапины 17 лет вместе. Они воспитывают дочь-подростка и маленького сына. Кажется, супруги все знают друг о друге. Но Олег и Вера начали отдаляться. На пикнике с друзьями случится инцидент, который вызовет настоящую бурю страстей, и все скелеты в шкафах героев будут обнаружены…

Режиссер: Ирина Громозда.

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.

Video: «Пикник»: анонс премьерных 1–2 серий Сериал Пикник - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 06.09.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий сериала Пикник

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