Сьогодні, 9 липня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1―4 серії фільму «Кольоротерапія кохання». Читайте анонс 1―4 серій фільму «Кольоротерапія кохання» просто зараз!

35-річна Олександра ― єдина в країні фахівчиня, яка працює з пацієнтами за унікальною методикою аура-соми ― кольоротерапії, що дає змогу за допомогою кольору зрозуміти стан, настрій і природу кожної людини. До Саші по допомогу звертається її друг Андрій, майором щ прокуратури. 17 років тому він врятував Сашу від ґвалтівника, який мало не вбив дівчину в нічному клубі.

Зараз Андрій веде справу, яка гримить на все місто ось уже кілька місяців: вдалося затримати підозрюваного в серії вбивств молодих жінок. Майор упевнений, що затриманий Круглов (Дмитро Лавров) винен, проте справа гальмується через брак фактичних доказів. Завдання Олександри ― за допомогою своєї методики зрозуміти людську сутність і відповісти на головне запитання: чи справді Круглому ― той самий маніяк, про якого кілька років невпинно писали всі міські газети. Розслідуючи цю справу, Андрій зауважує, що Саша відчуває до нього не тільки професійний інтерес…

Режисер-постановник: Олександр Тименко.

Генеральна продюсерка: Оксана Байрак.

У ролях: Наталі Старинкевич, Валентин Томусяк, Дмитро Лавров, Єфросинія Мельник, Алла Масленникова, Артем Вільбік і ін.

Video: «Кольоротерапія кохання»: анонс 1―4 серій Фільм Кольоротерапія кохання - 1, 2, 3, 4 серії на сайті СТБ вже 09.07.2021. Про що сюжет 1 і 4 серій фільму Кольоротерапія кохання

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