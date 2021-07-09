Сегодня, 9 июля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1–4 серии фильма «Цветотерапия любви». Читайте анонс 1–4 серий фильма «Цветотерапия любви» прямо сейчас!

35-летняя Александра – единственный в стране специалист, работающий с пациентами по уникальной методике аура-сомы – цветотерапии, позволяющей с помощью цвета понять состояние, настрой и природу каждого человека.

К Саше за помощью обращается ее друг Андрей, майор из прокуратуры. 17 лет назад он спас Сашу от насильника, который чуть не убил девушку в ночном клубе.

Сейчас Андрей ведет дело, которое гремит на весь город вот уже несколько месяцев: удалось задержать подозреваемого в серии убийств молодых женщин. Майор уверен, что задержанный̆ Круглов (Дмитрий Лавров) виновен, однако дело тормозится из-за недостатка фактических улик. Задача Александры – с помощью своей методики понять человеческую сущность и ответить на главный̆ вопрос: действительно ли Круглов ― тот самый маньяк, о котором несколько лет неустанно писали все городские газеты. Расследуя это дело, Андрей замечает, что Саша испытывает к нему не только профессиональный интерес…

Режиссер-постановщик: Александр Тименко.

Генеральный продюсер: Оксана Байрак.

В ролях: Натали Старынкевич, Валентин Томусяк, Дмитрий Лавров, Ефросинья Мельник, Алла Масленникова, Артем Вильбик и др.

Video: «Цветотерапия любви»: анонс 1–4 серий Фильм Цветотерапия любви - 1, 2, 3, 4 серии на сайте СТБ уже 09.07.2021. О чем сюжет 1 - 4 серий фильма Цветотерапия любви

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