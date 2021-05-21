«Невірна»: кількість серій і графік виходу нового серіалу
24 травня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 16-серійної драми «Невірна» виробництва SPACE Production. Скільки серій у серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.
У центрі сюжету серіалу історія життя звичайної жінки — Олени, яка, будучи в законному шлюбі, закохується в іншого чоловіка так сильно, що починає вести подвійне життя. Але історія ця не про банальну зраду, а про те, чи має жінка право дозволити собі почуття і чи повинна вона потім усе життя за нього розплачуватися?
Режисер серіалу Євген Баранов та виконавиця головної ролі Анна Міклош під час запуску проєкту зізналися, що «Невірна» для них — це свого роду дослідження жіночої душі.
Не пропустіть уже 24 травня о 20:15 прем’єру 16-серійної драми «Невірна». Серіал виходитиме відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15.
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Графік виходу серіалу «Невірна»:
- 24 травня — 1, 2 серії
- 25 травня — 3, 4 серії
- 26 травня — 5, 6 серії
- 27 травня — 7, 8 серії
- 31 травня — 9, 10 серії
- 1 червня — 11, 12 серії
- 2 червня — 13, 14 серії
- 3 червня — 15, 16 серії
Video: «Невірна»: кількість серій і графік виходу нового серіалу
Video: «Невірна»: кількість серій і графік виходу нового серіалу
Video: «Невірна»: кількість серій і графік виходу нового серіалу
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