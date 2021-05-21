«Неверная»: количество серий и график выхода нового сериала
24 мая на телеканале СТБ состоится премьера 16-серийной драмы «Неверная» производства SPACE Production. Сколько серий в сериале и каков график его трансляции? Подробнее читайте в материале.
В центре сюжета сериала ― история жизни обычной женщины — Елены, которая, будучи в законном браке, влюбляется в другого мужчину так сильно, что начинает вести двойную жизнь. Но история эта не о банальной измене, а о том, имеет ли женщина право позволить себе чувство и должна ли она потом всю жизнь за него расплачиваться?
Режиссер сериала Евгений Баранов и исполнительница главной роли Анна Миклош на запуске проекта признались, что «Неверная» для них — это своего рода исследование женской души.
Не пропустите уже 24 мая в 20:15 премьеру 16-серийной драмы «Неверная». Сериал будет выходить сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15.
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График выхода сериала «Неверная»:
- 24 мая — 1, 2 серии
- 25 мая — 3, 4 серии
- 26 мая — 5, 6 серии
- 27 мая — 7, 8 серии
- 31 мая — 9, 10 серии
- 1 июня — 11, 12 серии
- 2 июня — 13, 14 серии
- 3 июня — 15, 16 серии
Video: «Неверная»: количество серий и график выхода нового сериала
Video: «Неверная»: количество серий и график выхода нового сериала
Video: «Неверная»: количество серий и график выхода нового сериала
Video: «Неверная»: количество серий и график выхода нового сериала
Video: «Неверная»: количество серий и график выхода нового сериала
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