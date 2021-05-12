Серіальні прем’єри на СТБ тривають! У травні в праймовому слоті «СТБ-серіал» вийде 16-серійна драма «Невірна» виробництва SPACE Production.

У центрі сюжету – Олена, яка, бувши в законному шлюбі, закохується в іншого чоловіка так сильно, що починає вести подвійне життя. Однак це історія не про банальну зраду, а про те, чи має жінка право дозволити собі почуття і чи повинна вона потім усе життя за нього розплачуватися?

Режисер серіалу Євген Баранов та виконавиця головної ролі Анна Міклош на запуску проєкту зізналися, що «Невірна» для них – це своєрідне дослідження жіночої душі.

«У “Невірній” мене насамперед привабив матеріал, дуже сильна історія з прекрасно виписаними сценами, – подібного я дуже давно не зустрічав. Так склалося, що у своїй творчості я часто розповідаю історії, у центрі яких перебуває жінка. Жіночі переживання мають набагато ширшу палітру – і саме це цікаво досліджувати», – розповідає Євген Баранов.

Генеральна продюсерка і засновниця SPACE Production Дар’я Легоні-Фіалко зізнається, що «Невірна» виявилася справжнім творчим викликом для продакшену і стане дуже сміливою прем’єрою для телеканалу СТБ.

«“Невірна” – це серіал про наслідки ухвалених рішень у нашому житті. Кожен крок, який робить Олена, – це вибір. Вибір, який ламає не тільки її життя, але й життя близьких людей, – каже Дар’я Легоні-Фіалко. – Такої героїні на українському телебаченні ще не було. І мені особливо цінно, що ми змогли зібрати на проєкті приголомшливу команду,

яка реалізувала ідею на найвищому рівні, вклавши весь свій талант і всю свою душу. Дякую Євгенові Баранову, Анні Міклош, Сергієві Стрельникову, Віталію Кудрявцеву, – такий серіал ми могли зняти тільки з ними».

Виконавиця головної ролі Анна Міклош ділиться, що «стрибнула в цю роботу майже наосліп на абсолютній довірі режисерові Євгену Баранову. Він побачив у мені Олену і був упевнений, що в моєму виконанні її не осудить глядач, а навпаки, постарається зрозуміти й, можливо, навіть поспівчуває. У ході роботи над “Невірною” я намагалася зрозуміти свою героїню не мозком, а почуттями в конкретних життєвих обставинах. У кожній окремій сцені я була разом з нею, кожну секунду набирала всі почуття і переживання, які відчувала вона».

Анотація:

Після 15 років щасливого шлюбу з Євгеном Олена зустріла бізнесмена Олексія, якого покохала так само сильно, як законного чоловіка, і таємно вийшла за нього заміж. Відтоді в головної героїні два законних чоловіки, дві сім’ї, два будинки у двох містах… 5 років Олені вдається жити подвійним життям. Проте її вагітність руйнує ретельно вибудувану схему подвійних стосунків. На героїв чекає непроста правда і низка складних рішень, які матимуть ще більш драматичні наслідки…

Виробництво: SPACE Production.

Режисер-постановник: Євген Баранов.

Оператор-постановник: Антон Вербін.

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Александр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: На СТБ відбудеться прем’єра 16-серійної драми «Невірна» Незабаром глядачі побачать нову 16-серійну мелодраму Невірна виробництва StarLight Production. Прем'єра серіалу Невірна запланована в травні

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ