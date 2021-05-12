Сериальные премьеры на СТБ продолжаются! В мае в праймовом слоте «СТБ-сериал» выйдет 16-серийная драма «Неверная» производства SPACE Production.

В центре сюжета – Елена, которая, будучи в законном браке, влюбляется в другого мужчину так сильно, что начинает вести двойную жизнь. Но история эта не о банальной измене, а о том, имеет ли женщина право позволить себе чувство и должна ли она потом всю жизнь за него расплачиваться?

Режиссер сериала Евгений Баранов и исполнительница главной роли Анна Миклош на запуске проекта признались, что «Неверная» для них – это своего рода исследование женской души.

«В “Неверной” меня в первую очередь привлек материал, очень сильная история с прекрасно выписанными сценами, – подобного я очень давно не встречал. Так сложилось, что в своем творчестве я часто рассказываю истории, в центре которых находится женщина. Женские переживания имеют гораздо более широкую палитру – и именно это интересно исследовать», – рассказывает Евгений Баранов.

Генеральный продюсер и основатель SPACE Production Дарья Легони-Фиалко признается, что «Неверная» оказалась настоящим творческим вызовом для продакшена и станет очень смелой премьерой для телеканала СТБ.

«“Неверная” – это сериал про последствия принятых решений в нашей жизни. Каждый шаг, который делает Елена, – это выбор. Выбор, который ломает не только ее жизнь, но и жизнь близких людей, – говорит Дарья Легони-Фиалко. – Такой героини на украинском телевидении еще не было. И мне особо ценно, что мы смогли собрать на проекте потрясающую команду, которая реализовала идею на высочайшем уровне, вложив весь свой талант и всю свою душу. Спасибо Евгению Баранову, Анне Миклош, Сергею Стрельникову, Виталию Кудрявцеву, – такой сериал мы могли снять только с ними».

Исполнительница главной роли Анна Миклош делится, что «прыгнула в эту работу почти вслепую на абсолютном доверии режиссеру Евгению Баранову. Он увидел во мне Елену и был уверен, что в моем исполнении ее не осудит зритель, а напротив, постарается понять и, может быть, даже посочувствует. В ходе работы над “Неверной” я старалась понять свою героиню не мозгами, а чувствами в конкретных жизненных обстоятельствах. В каждой отдельной сцене я была вместе с ней, каждую секунду набирала все чувства и переживания, которые испытывала она».

Аннотация:

После 15 лет счастливого брака с Евгением Елена встретила бизнесмена Алексея, которого полюбила так же сильно, как законного супруга, и тайно вышла за него замуж. С тех пор у главной героини два законных мужа, две семьи, два дома в двух городах… 5 лет Елене удается жить двойной жизнью. Но ее беременность разрушает тщательно построенную схему двойных отношений. Героев ждет непростая правда и череда сложных решений, у которых будут еще более драматичные последствия…

Производство: SPACE Production.

Режиссёр-постановщик: Евгений Баранов.

Оператор-постановщик: Антон Вербин.

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: На СТБ состоится премьера 16-серийной драмы «Неверная» Вскоре зрители увидят новую 16-серийную мелодраму Неверная производства StarLight Production. Премьера сериала Неверная запланирована в мае на СТБ

Video: На СТБ состоится премьера 16-серийной драмы «Неверная» Вскоре зрители увидят новую 16-серийную мелодраму Неверная производства StarLight Production. Премьера сериала Неверная запланирована в мае на СТБ

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