Сьогодні, 6 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 13–16 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 13–16 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У фінальних серіях 3 сезону Іра з Микитою помирилися і вирішили почати нове життя. Та чи вийде у «молодят» забути минуле і побудувати стосунки з чистого аркуша? І чому їм постійно заважатимуть інші папаньки? Яна і Максим Малишеви вирушать у місто разом з дідусем і бабусею. Батьки постійно сваряться, і в дітей визріває план їх примирення. Чи порозуміються Тамара Броніславівна з Михайлом Марковичем, і наскільки далеко зайдуть їхні стосунки?

Єгор випадково знаходить Сашу в багажнику мафіозі. В обмін на друга злочинці вимагають віддати їм гриль-бар. Єгор усе ще не оговтався від Сашиної зради, проте він підключає всіх папаньок до операції порятунку. Разом чоловіки розробляють хитромудрий план. Та він несподівано дає збій. Чи вдасться Єгорові визволити Сашу, не втративши улюблений бізнес? І для чого у фінальній серії з’явиться ненависний Герман?

Таня і Маша, здавалося б, остаточно розчарувалися в Саші, але вони дізнаються, що серце чоловіка досі вільне, і вирушать навідати Світлану в пологовому будинку, а заразом усе розвідати. Як дівчата долучаться до звільнення Саші з заручників і хто з них піде з ним під вінець – дивіться у фінальній серії «Папаньок»-3!

Video: «Папаньки»-3: анонс 13–16 серій Серіал Папаньки - 13, 16 серії на сайті СТБ вже 06.05.2021. Про що сюжет 13 та 16 серій серіалу Папаньки

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