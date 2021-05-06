Сегодня, 6 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 13–16 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 13–16 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В финальных сериях 3 сезона Ира с Никитой помирились и решили начать новую жизнь. Но получится ли у «молодоженов» забыть прошлое и построить отношения с чистого листа? И почему им постоянно будут мешать другие папаньки?

Яна и Максим Малышевы отправляются в город вместе с дедушкой и бабушкой. Родители постоянно ругаются, и у детей созревает план примирения стариков. Поладят ли Тамара Брониславовна с Михаилом Марковичем, и насколько далеко зайдут их отношения?

Егор случайно находит Сашу в багажнике мафиози. В обмен на друга преступники требуют отдать им гриль-бар. Егор все еще не оправился от предательства Саши, но тем не менее он подключает всех папанек к операции спасения. Вместе мужчины разрабатывают хитроумный план. Но он неожиданно дает сбой. Удастся ли Егору вызволить Сашу, не лишившись любимого бизнеса? И для чего в финальной серии появится ненавистный Герман?

Таня и Маша, казалось бы, окончательно разочаровались в Саше, но они узнают, что сердце мужчины до сих пор свободно, и отправляются наведать Свету в роддом, а заодно все разузнать. Как девушки поучаствуют в освобождении Саши из заложников и кто из них пойдет с ним под венец – смотрите в финальной серии «Папанек»-3!

Video: «Папаньки»-3: анонс 13–16 серий Сериал Папаньки - 13, 16 серии на сайте СТБ уже 06.05.2021. О чем сюжет 13 и 16 серий сериала Папаньки

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