Сьогодні, 29 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 11 і 12 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У нових серіях 3 сезону Світлана вмовляє Єгора посадити у дворі троянди. Папанька не хоче братися за лопату, тому скопати землю просять сусіда ― за півлітру. Сусід під час розкопок знаходить у землі сейф. Єгор хоче забрати знайдене, але сусід навідріз відмовляється віддавати! Кому дістанеться викопаний скарб?

До сім’ї Павленків приїхав дідусь Вася і привіз купу помідорів. Тепер Ірі й Микиті нема коли сваритися ― у них починається сезон закруток. Чи налагодить консервація стосунки в сім’ї?

Віка Малишева вирішує влаштуватися на свою першу роботу ― офіціанткою в гриль-бар. Однак Женя проти, щоб його інтелігентна дочка працювала прислугою. Папанька намагається навіть дати грошей Віці за звільнення, але дівчина відмовляється. Тоді Женя йде скаржитися дільничному на неповнолітню працівницю! Чи звільнять тепер Віку?

А в Саші починаються серйозні проблеми: він у туалеті свого нічного клубу виявляє наркодилера. Саша відбирає у хлопця наркотики і зливає їх в унітаз. Після цієї події папаньку починає переслідувати мафія! Він вирішує сховатися від неприємностей дуже несподіваним способом. Що буде далі ― дивіться в найкращому комедійному серіалі «Папаньки»-3 на телеканалі СТБ!

Video: «Папаньки»-3: анонс 11–12 серій Серіал Папаньки - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 29.04.2021. Про що сюжет 11 та 12 серій серіалу Папаньки

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