Сегодня, 29 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 11 и 12 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В новых сериях 3 сезона Света уговаривает Егора посадить во дворе розы. Так как папанька не хочет браться за лопату, вскопать землю просят соседа – за поллитра. Сосед во время раскопок находит в земле сейф. Егор хочет забрать найденное, но сосед наотрез отказывается отдавать! Кому достанется выкопанное сокровище?

К семье Павленко приехал дедушка Вася и привез огромное количество помидор. Теперь Ире и Никите некогда ссориться — у них начинается сезон закруток. Наладит ли консервация отношения в семье?

Вика Малышева решает устроиться на свою первую работу — официанткой в гриль-бар. Но Женя против, чтобы его интеллигентная дочь работала прислугой. Папанька пытается даже дать денег Вике взамен на увольнение, но девушка отказывается. Тогда Женя идет жаловаться участковому на несовершеннолетнюю работницу! Уволят ли теперь Вику?

А у Саши начинаются серьезные проблемы: он в туалете своего ночного клуба обнаруживает наркодилера. Саша отбирает у парня наркотики и сливает их в унитаз. После этого события папаньку начинает преследовать мафия! Он решает спрятаться от неприятностей очень неожиданным способом. Что будет дальше — смотрите в лучшем комедийном сериале «Папаньки»-3 на телеканале СТБ!

Video: «Папаньки»-3: анонс 11–12 серий Сериал Папаньки - 11, 12 серии на сайте СТБ уже 29.04.2021. О чем сюжет 11 и 12 серий сериала Папаньки

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