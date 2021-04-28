Сьогодні, 28 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 10 та 11 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 10 і 11 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У нових серіях 3 сезону у Віки з’являється місцевий залицяльник ― він навіть підвозить дівчину додому на мотоциклі. Женя вважає, що його дочка стала геть некерованою, і відбирає в неї телефон. У результаті Віка тікає з дому! Женя йде шукати її в нічному селищі, але безуспішно ― папанька знаходить тільки нові проблеми!

У сім’ї Павленків пропав сон ― їхня донечка Васічка постійно вередує. І заспокоїти дівчинку може тільки улюблена іграшка. Микита вирушає на пошуки зниклого плюшевого краба, але зустрічає Єгора ― і нічні пригоди тільки починаються!

Єгор виконує капризи вагітної дружини: Свєті посеред ночі захотілося парного молока. Папанька йде до сусідки, у якої є корова, але молока немає ― доїння лише вранці. Тоді Єгор вирішує взяти все у свої руки і нишком пробирається в сарай, де замість молока отримує копитом у лоб!

Чи добуде Єгор молоко? Що знайде Микита? І куди поділася Віка? Дивіться в найкращому комедійному серіалі «Папаньки»-3 на телеканалі СТБ!

Video: «Папаньки»-3: анонс 10–11 серій Серіал Папаньки - 10, 11 серії на сайті СТБ вже 28.04.2021. Про що сюжет 10 та 11 серій серіалу Папаньки

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