Сегодня, 28 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 10 и 11 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 10 и 11 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В новых сериях 3 сезона у Вики появляется местный ухажер — он даже подвозит девушку домой на мотоцикле. Женя считает, что его дочь стала совершенно неуправляемой, и отбирает у нее телефон. В результате Вика сбегает из дома! Женя идет искать ее в ночном поселке, но безуспешно — папанька находит только новые проблемы!

В семье Павленко пропал сон — их дочь Васечка постоянно капризничает. И успокоить девочку может только любимая игрушка. Никита отправляется на поиски пропавшего плюшевого краба, но встречает Егора ― и ночные приключения только начинаются!

Егор исполняет капризы беременной жены: Свете посреди ночи захотелось парного молока. Папанька идет к соседке, у которой есть корова, но молока нет — дойка только утром. Тогда Егор решает взять все в свои руки и втихаря пробирается в сарай, где вместо молока получает копытом в лоб!

Добудет ли Егор молоко? Что найдет Никита? И куда подевалась Вика? Смотрите в лучшем комедийном сериале «Папаньки»-3 на телеканале СТБ!

Video: «Папаньки»-3: анонс 10–11 серий Сериал Папаньки - 10, 11 серии на сайте СТБ уже 28.04.2021. О чем сюжет 10 и 11 серий сериала Папаньки

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