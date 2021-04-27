Сьогодні, 27 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 9 і 10 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У нових серіях 3 сезону Малишеви намагаються налагодити свій побут в умовах сільського життя. Женя викликає електрика, щоб полагодити в будинку проводку. Проте зручностей їм так і не бачити ― електрик задивляється на Аню в купальнику і його б’є струмом. Та не лише електрик страждає через принади міської красуні. Зрештою дільничний звинувачує Аню в тому, що вона влаштувала стриптиз перед усім селищем. На що піде Женя, щоб уладнати цю проблему?

Сім’я Павленків збирається на день народження до сусіда. Микита просить Іру вибрати інше вбрання, але їй чується в чоловікових словах натяк «ти гладка». У помсту Іра одягає найобтягливішу спідницю. Своїм виглядом жінка викликає інтерес у сусіда. Чи впорається з ревнощами Микита?

У гриль-барі справжня епідемія: захворіли всі кухарі. А на кону великий банкет! Єгор через безвихідь просить у голови селища «позичити» йому шеф-кухаря. Захарович несподівано погоджується, тільки натомість Єгор повинен власноручно почистити в ресторані конкурента каналізацію. Чи погодиться на таке папанька заради важливого замовлення?

Саша прокидається в ліжку з мамою Шурика ― Танею. І вирішує вдати, що нічого не було, та ще й пропонує Тані знайти собі кого-небудь іншого ― постійного. Таня дуже ображається, а Саша намагається знайти Машу, щоб попросити вибачення, і навіть вирушає до її бабусі. Зрештою нова кохана сама приходить додому до папаньки, але там її чекає неприємний сюрприз. Що буде далі ― з ким залишиться Саша ― дивіться в найкращому комедійному серіалі «Папаньки»-3 від «Дизель Студіо»!

Video: «Папаньки»-3: анонс 9–10 серій Серіал Папаньки - 9, 10 серії на сайті СТБ вже 27.04.2021. Про що сюжет 9 та 10 серій серіалу Папаньки

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