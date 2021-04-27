Сегодня, 27 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 9 и 10 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В новых сериях 3 сезона Малышевы пытаются наладить свой быт в условиях сельской жизни. Женя вызывает электрика, чтобы починить в доме проводку. Но удобств им так и не видать ― электрик засматривается на Аню в купальнике и его бьёт током. И не один электрик страдает из-за прелестей городской красавицы. В итоге участковый обвиняет Аню в том, что она устроила стриптиз перед всем поселком. На что пойдет Женя, чтобы решить эту проблему?

Семья Павленко собирается на день рождения к соседу. Никита просит Иру выбрать другой наряд, но ей слышится в словах мужа намек «ты толстая». В отместку Ира надевает самую обтягивающую юбку. Своим видом женщина вызывает интерес у соседа. Справится ли с ревностью Никита?

В гриль-баре настоящая эпидемия: заболели все повара. А на кону большой банкет! Егор от безысходности просит у главы поселка «одолжить» ему шеф-повара. Захарыч неожиданно соглашается, только взамен Егор должен собственноручно почистить в ресторане конкурента канализацию. Согласится ли на такое папанька ради важного заказа?

Саша просыпается в постели с мамой Шурика ― Таней. И решает сделать вид, что ничего не было, да ещё и предлагает Тане найти себе кого-нибудь другого ― постоянного. Таня очень обижается, а Саша пытается найти Машу, чтобы извиниться, и даже отправляется к её бабушке. В итоге новая возлюбленная сама приходит домой к папаньке, но там ее ждет неприятный сюрприз. Что будет дальше ― с кем останется Саша ― смотрите в лучшем комедийном сериале «Папаньки»-3 от «Дизель Студио»!

Video: «Папаньки»-3: анонс 9–10 серий Сериал Папаньки - 9, 10 серии на сайте СТБ уже 27.04.2021. О чем сюжет 9 и 10 серий сериала Папаньки

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