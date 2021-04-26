«Метелики»: анонс прем’єрних серій
Сьогодні, 26 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть прем’єрні серії серіалу «Метелики». Читайте анонс прем’єрних серій серіалу «Метелики» просто зараз!
До 35-х роковин Чорнобильської трагедії в ефірі телеканалу СТБ вийде 4-серійний фільм «Метелики». Це історія про перше кохання, що розгортається на тлі однієї з наймасштабніших техногенних катастроф XX століття.
Випускниця Аля разом зі старшою сестрою Мар’яною їдуть з Києва до Прип’яті навідати родичів. Дорогою дівчата бачать страшний вибух на Чорнобильській АЕС. Забувши про небезпеку і смертельну дозу радіації, Мар’яна, лікарка за фахом, вирішує залишитися на кілька днів у місті, щоб допомагати в лікарні. Аля відмовляється евакуюватися і залишається разом із сестрою. Саме тут, на тлі трагічних обставин, їй судилося зустріти Пашу. Він солдат строкової служби, якого направили працювати на палаючому реакторі. Аля і Паша, нехтуючи небезпекою, летіли назустріч своєму першому сильному почуттю, немов метелики, які прагнуть до вогню.
«Метелики» став найвідомішим українським проєктом про Чорнобильську катастрофу. У фільму успішна фестивальна історія, низка нагород і престижних кінотелевізійних премій. А ассет четвертого енергоблоку, створений командою Postmodern Digital для «Метеликів», пізніше був використаний у суперуспішному серіалі «Чорнобиль» від HBO.
Виробництво: FILM.UA Group.
Режисер: Віталій Воробйов.
Оператор: Павло Кулаков.
Автор сценарію: Валерій Мухар’ямов.
У ролях: Марія Поєзжаєва, Юрій Борисов, Андрій Казаков, Юлія Рутберг та ін.
Video: «Метелики»: анонс прем’єрних серій
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