Сьогодні, 26 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть прем’єрні серії серіалу «Метелики». Читайте анонс прем’єрних серій серіалу «Метелики» просто зараз!

До 35-х роковин Чорнобильської трагедії в ефірі телеканалу СТБ вийде 4-серійний фільм «Метелики». Це історія про перше кохання, що розгортається на тлі однієї з наймасштабніших техногенних катастроф XX століття.

Випускниця Аля разом зі старшою сестрою Мар’яною їдуть з Києва до Прип’яті навідати родичів. Дорогою дівчата бачать страшний вибух на Чорнобильській АЕС. Забувши про небезпеку і смертельну дозу радіації, Мар’яна, лікарка за фахом, вирішує залишитися на кілька днів у місті, щоб допомагати в лікарні. Аля відмовляється евакуюватися і залишається разом із сестрою. Саме тут, на тлі трагічних обставин, їй судилося зустріти Пашу. Він солдат строкової служби, якого направили працювати на палаючому реакторі. Аля і Паша, нехтуючи небезпекою, летіли назустріч своєму першому сильному почуттю, немов метелики, які прагнуть до вогню.

«Метелики» став найвідомішим українським проєктом про Чорнобильську катастрофу. У фільму успішна фестивальна історія, низка нагород і престижних кінотелевізійних премій. А ассет четвертого енергоблоку, створений командою Postmodern Digital для «Метеликів», пізніше був використаний у суперуспішному серіалі «Чорнобиль» від HBO.

Виробництво: FILM.UA Group.

Режисер: Віталій Воробйов.

Оператор: Павло Кулаков.

Автор сценарію: Валерій Мухар’ямов.

У ролях: Марія Поєзжаєва, Юрій Борисов, Андрій Казаков, Юлія Рутберг та ін.

Video: «Метелики»: анонс прем’єрних серій Серіал Метелики- 1, 2 серії на сайті СТБ вже -26.04.2021. Про що сюжет 1 та 2 серій серіалу Метелики

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