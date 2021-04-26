Сегодня, 26 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут премьерные серии сериала «Мотыльки». Читайте анонс премьерных серий сериала «Мотыльки» прямо сейчас!

К 35-ой годовщине Чернобыльской трагедии в эфире телеканала СТБ выйдет 4-серийный фильм «Мотыльки». Это история о первой любви, которая разворачивается на фоне одной из самых масштабных техногенных катастроф XX века.

Выпускница Аля вместе со старшей сестрой Марьяной едут из Киева в Припять навестить родственников. По дороге девушки видят страшный взрыв на Чернобыльской АЭС. Забыв об опасности и смертельной дозе радиации, Марьяна, врач по специальности, принимает решение остаться на несколько дней в городе, чтобы помогать в больнице. Аля отказывается эвакуироваться и остается вместе с сестрой. Именно здесь, на фоне трагических обстоятельств, ей суждено встретить Пашу. Он солдат срочной службы, которого направили работать на горящем реакторе. Аля и Паша, пренебрегая опасностью, летели навстречу своему первому сильному чувству, словно мотыльки, стремящиеся к огню.

«Мотыльки» стал самым известным украинским проектом о Чернобыльской катастрофе. У фильма успешная фестивальная история, ряд наград и престижных кинотелевизионных премий. А ассет четвертого энергоблока, созданный командой Postmodern Digital для «Мотыльков», позднее был использован в суперуспешном сериале «Чернобыль» от HBO.

Производство: FILM.UA Group.

Режиссер: Виталий Воробьев.

Оператор: Павел Кулаков.

Автор сценария: Валерий Мухарьямов.

В ролях: Мария Поезжаева, Юрий Борисов, Андрей Казаков, Юлия Рутберг и др.

Video: «Мотыльки»: анонс премьерных серий Сериал Мотыльки - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 26.04.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий сериала Мотыльки

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