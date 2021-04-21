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Серіали «Спіймати Кайдаша» та «І будуть люди» стали номінантами на кінопремію «Золота Дзиґа-2021»

21.04.2021

Стали відомі номінанти на п’яту Національну кінопремію «Золота Дзиґа». Претендентів оголосив організатор премії Українська кіноакадемія. Серед них два серіали, що виходили на телеканалі СТБ. Подробиці далі в матеріалі. 

Цьогоріч на участь у конкурсі було подано 86 кіноробіт, з яких до довгого списку увійшло 79. З них шляхом голосування членів Кіноакадемії було сформовано списки номінантів на п’яту кінопремію. «Золота Дзиґа-2021» втручатиметься у 23 номінаціях.

Цього року лідером за кількістю номінацій став фільм Наталки Ворожбит «Погані дороги» — він представлений у 15 із них. Однак іще одна робота сценаристки Ворожбит потрапила у довгий список номінантів. Це серіал, який устиг полюбитися аудиторії телеканалу СТБ, — «Спіймати Кайдаша». Саме він та серіал «І будуть люди», знятий за однойменною повістю Анатолія Дімарова, змагатимуться за нагороду в номінації «Найкращий ігровий серіал».

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