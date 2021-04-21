Стали известны номинанты на пятую Национальную кинопремию «Золота Дзиґа». Претендентов объявил организатор премии ― Украинская киноакадемия. Среди них ― два сериала, которые выходили на телеканале СТБ. Подробности далее в материале.

В этом году на участие в конкурсе было подано 86 киноработ, из которых в длинный список вошло 79. Из них путем голосования членов Киноакадемии были сформированы списки номинантов на пятую кинопремию. «Золота Дзиґа-2021» будет вручаться в 23 номинациях.

В этом году лидером по числу номинаций стал фильм Натальи Ворожбит «Плохие дороги» ― он представлен в 15 из них. Однако еще одна работа сценариста Ворожбит попала в длинный список номинантов. Это сериал, который успел полюбиться аудитории телеканала СТБ, ― «Спіймати Кайдаша». Именно он и сериал «І будуть люди», снятый по одноименной повести Анатолия Димарова, будут бороться за награду в номинации «Лучший игровой сериал».

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