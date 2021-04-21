У третьому сезоні улюбленого комедійного серіалу «Папаньки» ловелас Саша нарешті закохається! А обраницею папаньки стане дівчина Маша – актриса Наталія Бабенко. Нове кохання в житті Сашка виникає геть несподівано – герой Андрія Федінчика збиває дівчину Машу на машині, і так спонтанно зав’язуються їхні стосунки.

«У житті я так курйозно ні з ким не знайомилася! Мені взагалі здається, що ось такі доленосні зустрічі – це, напевно, більш кіношний варіант», – розповіла Наталія Бабенко.

Актриса каже, що отримала величезне задоволення від зйомок у «Папаньках» і від роботи з «дизелями», хоч і переживала, що не впишеться у згуртовану команду.

«Мене ж не було у перших двох сезонах, а актори всі давно здружилися. Та незважаючи на це, я не почувалася зайвою, мене прийняли дуже душевно і тепло з самого першого дня. І зйомки були дуже веселими, завжди на майданчику панувала святкова атмосфера».

Проте без курйозів все ж не минулося: Наталі доводилося грати кохання з Андрієм Федінчиком просто на очах у його справжньої дружини ― Наталки Денисенко.

«Спочатку була якась незручність, бентежив той факт, що Наталка з Андрієм ― чоловік і дружина, і тут я така! Та Наталка дуже легка, вона навіть жартувала постійно з цього приводу, коли були якісь сцени в ліжку».

Сама ж Наталка Денисенко запевняє, що абсолютно не переживає, коли чоловік грає любовні сцени.

«Я спокійно ставлюся до того, що Андрій працює у кадрі з іншими жінками. Я й сама постійно граю в кіно кохання з іншими. Це рівносильно, і я не проти. Але все одно стежу, хто там у гримерку прийшов, розповідаю, що я дружина Андрія Федінчика», – сміється Наталка.

Як же розвиватимуться стосунки Саші з новою коханою Машею і чи стане боротися за нього Таня – дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ.

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