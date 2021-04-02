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Андрій Федінчик отримав звання заслуженого артиста України

02.04.2021

Актор серіалу «Папаньки» на телеканалі СТБ Андрій Федінчик отримав звання заслуженого артиста України! Подробиці ― далі в матеріалі.

Днями Андрій Федінчик отримав звання заслуженого артиста України. Глядачі телеканалу СТБ полюбили актора, який блискуче зіграв у таких серіалах, як: «За вітриною», «Папаньки» і «Зоя». Відтепер офіційно заслужений артист Андрій Федінчик буде радувати вас із 12 квітня у прем’єрі 3 сезону серіалу «Папаньки».

Редакція сайту телеканалу СТБ вітає Андрія Федінчика зі званням заслуженого артиста України і бажає акторові нових творчих успіхів!

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