Андрій Федінчик отримав звання заслуженого артиста України
02.04.2021
Актор серіалу «Папаньки» на телеканалі СТБ Андрій Федінчик отримав звання заслуженого артиста України! Подробиці ― далі в матеріалі.
Днями Андрій Федінчик отримав звання заслуженого артиста України. Глядачі телеканалу СТБ полюбили актора, який блискуче зіграв у таких серіалах, як: «За вітриною», «Папаньки» і «Зоя». Відтепер офіційно заслужений артист Андрій Федінчик буде радувати вас із 12 квітня у прем’єрі 3 сезону серіалу «Папаньки».
Редакція сайту телеканалу СТБ вітає Андрія Федінчика зі званням заслуженого артиста України і бажає акторові нових творчих успіхів!
Більше на тему: Тарас Цимбалюк розказав про свого персонажа в серіалі «Кава з кардамоном»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Thanks!
Our editors are notified.