Актер сериала «Папаньки» на телеканале СТБ Андрей Фединчик получил звание заслуженного артиста Украины! Подробности — далее в материале.

На днях Андрей Фединчик получил звание заслуженного артиста Украины. Зрители телеканала СТБ полюбили актера, который блестяще сыграл в таких сериалах, как: «За витриной», «Папаньки» и «Зоя». Отныне официально заслуженный артист Андрей Фединчик будет радовать вас с 12 апреля в премьере 3 сезона сериала «Папаньки».

Редакция сайта телеканала СТБ поздравляет Андрея Фединчика со званием заслуженного артиста Украины и желает актеру новых творческих успехов!

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