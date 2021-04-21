В третьем сезоне любимого комедийного сериала «Папаньки» ловелас Саша наконец-то влюбится! А избранницей папаньки станет девушка Маша – актриса Наталия Бабенко. Новая любовь в жизни Саши возникает абсолютно нежданно – герой Андрея Фединчика сбивает девушку Машу на машине, и вот так спонтанно завязываются их отношения.

«В жизни я так курьезно ни с кем не знакомилась! Мне вообще кажется, что вот такие судьбоносные встречи – это, наверное, более киношный вариант», – рассказала Наталия Бабенко.

Актриса говорит, что получила огромное удовольствие от съемок в «Папаньках» и от работы с «дизелями», хоть и переживала, что не вольется в сплоченную команду.

«Меня же не было в первых двух сезонах, а ребята все давно сдружились. Но несмотря на это, я не чувствовала себя лишней, меня приняли очень душевно и тепло с самого первого дня. И съемки были очень веселыми, всегда на площадке царила праздничная атмосфера».

Но без курьезов все же не обошлось: Наталье приходилось играть любовь с Андреем Фединчиком прямо на глазах у его настоящей жены Наталки Денисенко.

«Сначала была какая-то неловкость, смущал тот факт, что Наталка с Андреем ― муж и жена, и тут я такая! Но Наталка очень легкая, она даже шутила постоянно по этому поводу, когда были какие-то постельные сцены».

Сама же Наталка Денисенко уверяет, что абсолютно не переживает, когда муж играет любовные сцены.

«Я спокойно отношусь к тому, что Андрей находится в кадре с другими женщинами. Я и сама постоянно играю в кино любовь с другими. Это равносильно, и я не против. Но я все равно слежу, кто там в гримерную пришел, рассказываю, что я жена Андрея Фединчика», – смеется Наталка.

Как же будут развиваться отношения Саши с новой возлюбленной Машей и станет ли бороться за него Таня – смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.

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