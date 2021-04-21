Сьогодні, 21 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 7–8 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У нових серіях 3 сезону Єгор, нарешті, готується до святкового відкриття гриль-бару. Намічається вечірка в стилі диско. Оголошення про майбутню подію висять по всьому селищу! От тільки хтось дописує до слова «бар» приставку «гей», у результаті всі столики скасовують бронь. Хто ж намагається зірвати свято, і чи відбудеться грандіозне відкриття?

Саша запрошує нову кохану Машу на Єгорову вечірку. Проте дівчині потрібно встигнути допомогти своїй бабусі і купити нові речі доньці. За першу справу береться Саша, тільки ось у бабусі виявляється занадто багато справ для закоханого «тимурівця». Чи встигне пара на відкриття гриль-бару?

Сім’я Павленків намагається налагодити стосунки, але всю їхню увагу віднімають надокучливі сусіди і безугавний шансон. Микита вирішує самостійно вимкнути гучну музику, але натикається на напівголу сусідку. Як на це відреагують Іра і, власне, чоловік велелюбної сусідки?

У родині Малишевих фінансова скрута. Незважаючи на це, Женя віддає останні гроші батькові на похід до стоматолога. Зненацька у їхній квартирі стається потоп, а причиною виявляється захована в бачку унітаза заначка Михайла Марковича. Поки горе-дідусь сушить долари, сім’я Малишевих через потоп теж вирішує переїхати за місто. Що буде далі ― дивіться в найкращому комедійному серіалі «Папаньки»-3 від «Дизель Студіо» на телеканалі СТБ!

Video: «Папаньки»-3: анонс 7–8 серій Серіал Папаньки- 7, 8 серії на сайті СТБ вже -21.04.2021. Про що сюжет 7 та 8 серій серіалу Папаньки

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