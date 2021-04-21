Сегодня, 21 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 7–8 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В новых сериях 3 сезона Егор, наконец-то, готовится к праздничному открытию гриль-бара. Намечается вечеринка в стиле диско. Объявления о грядущем событии висят по всему поселку! Только вот кто-то дописывает к слову «бар» приставку «гей», в итоге все столики отменяют бронь. Кто же пытается сорвать праздник, и состоится ли грандиозное открытие?

Саша приглашает новую возлюбленную Машу на вечеринку Егора. Но девушке нужно успеть помочь своей бабушке и купить новые вещи дочери. За первое дело берется Саша, только вот у старушки оказывается слишком много дел для влюбленного «тимуровца». Успеет ли пара на открытие гриль-бара?

Семья Павленко пытается наладить отношения, но все их внимание отнимают надоедливые соседи и вечно играющий шансон. Никита решает самостоятельно выключить громкую музыку, но натыкается на полуголую соседку. Как на это отреагируют Ира и, собственно, муж любвеобильной соседки?

В семье Малышевых финансовый кризис. Несмотря на это, Женя отдает последние деньги отцу на поход к стоматологу. Внезапно в их квартире случается потоп, а причиной оказывается спрятанная в бачке унитаза заначка Михаила Марковича. Пока горе-дедушка сушит доллары, семья Малышевых из-за потопа тоже решает переехать за город. Что будет дальше — смотрите в лучшем комедийном сериале «Папаньки»-3 от «Дизель Студио» на телеканале СТБ!

Video: «Папаньки»-3: анонс 7–8 серий Сериал Папаньки - 7, 8 серии на сайте СТБ уже 21.04.2021. О чем сюжет 7 и 8 серий сериала Папаньки

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