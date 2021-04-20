Сегодня, 19 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 6 и 7 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 6–7 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В новых сериях 3-го сезона семья Павленко уже наслаждается загородной жизнью, и кажется, отношения пары даже становятся теплее. Но семейную идиллию нарушают громкие соседи. Женя отправляется на разборки и попадает в очень неловкую ситуацию. Сможет ли хрупкий папанька решить проблему, или назревают новые соседские войны?

Пока открытие гриль-бара откладывается, Егор проводит время с семьей. Света уговаривает мужа собрать давно обещанный бассейн, но оказывается, что у Егора обе руки «левые». И даже помощь Игоря и Никиты не решает вопрос. Удастся ли папаньке справиться с этой задачей?

После семейных занятий спортом Женя страдает от крепатуры. А вот у Ани другие проблемы: к ней в танцевальную школу приезжает телевидение, а снимать некого — все ученицы разъехались! На помощь приходят Михаил Маркович и Тамара Брониславовна! Будут ли пенсионеры сами танцевать или найдут других учеников?

А за личную жизнь Саши берётся дочь его новой возлюбленной Маши. Девочка ворует у папаньки телефон и пишет смс всем девушкам из его записной книжки. И пока сам ловелас отсутствует, к нему в квартиру заявляется толпа девушек, которых на пороге встречает Маша. А на «десерт» к Саше наведывается мать Шурика! Как прошло знакомство бывшей и нынешней — смотрите в лучшем комедийном сериале «Папаньки»-3 от «Дизель Студио» на телеканале СТБ!

Video: «Папаньки»-3: анонс 6–7 серий Серіал Папаньки- 6, 7 серії на сайті СТБ вже -20.04.2021. Про що сюжет 6 та 7 серій серіалу Папаньки

Більше на тему: Єгор Крутоголов: «Що в кіно, щоу в житті роблю бізнес із друзями»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ