Сьогодні, 19 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 6 і 7 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 6–7 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У нових серіях 3-го сезону сім’я Павленків уже насолоджується заміським життям, і здається, стосунки пари навіть стають теплішими. Проте сімейну ідилію порушують галасливі сусіди. Женя йде на розбірки і потрапляє в дуже незручну ситуацію. Чи зможе крихкотілий папанька вирішити проблему, або ж назрівають нові сусідські війни?

Поки відкриття гриль-бару відкладається, Єгор проводить час із сім’єю. Світлана вмовляє чоловіка зібрати давно обіцяний басейн, та виявляється, що в Єгора обидві руки «ліві». І навіть допомога Ігоря і Микити не вирішує питання. Чи вдасться папаньці впоратися з цим завданням?

Після сімейних занять спортом Женя страждає від крепатури. А ось в Ані інші проблеми: до неї в танцювальну школу приїжджає телебачення, а знімати нікого ― всі учениці роз’їхалися! На допомогу приходять Михайло Маркович і Тамара Броніславівна! Чи будуть пенсіонери самі танцювати або ж знайдуть інших учнів?

А за особисте життя Саші береться дочка його нової коханої Маші! Дівчинка краде у папаньки телефон і пише смс усім дівчатам з його записної книжки. І поки самого ловеласа немає вдома, до нього в квартиру заявляється натовп дівчат, яких на порозі зустрічає Маша. А на «десерт» до Сашка навідується мати Шурика! Як пройшло знайомство колишньої і нинішньої ― дивіться в найкращому комедійному серіалі «Папаньки»-3 від «Дизель Студіо» на телеканалі СТБ!

Video: «Папаньки»-3: анонс 6–7 серій Сериал Папаньки - 6, 7 серии на сайте СТБ уже 20.04.2021. О чем сюжет 6 и 7 серий сериала Папаньки

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