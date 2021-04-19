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«Папаньки»-3: анонс 5–6 серій

19.04.2021

Сьогодні, 19 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 56 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У нових серіях 3 сезону війна в сім’ї Павленків не припиняється. Втомлений від постійних скандалів і криків Микита пропонує дружині змінити обстановку і переїхати за місто. Чи прийме запальна Іра вольове рішення чоловіка, і чи принесе тихе заміське життя мир у сім’ю Павленків?

У Микити є ще одна причина для переїзду в селище – він допомагає Єгору з відкриттям гриль-бару. А там не все гладко: хтось «нацькував» на ще закритий заклад екологічну інспекцію, податкову і пожежників. Кому перейшов дорогу Єгор? Чи зможуть папаньки почати жаданий бізнес?

А в Саші крім нової коханої з’явилася ще й дочка – ровесниця Шурика. Недосвідчений папанька намагається впоратися тепер уже з двома дітьми. Новоспечена донька підкорятися не збирається і вирішує випробувати Сашине терпіння. У результаті папаньку ледве не заарештовують у жіночому туалеті!

Михайло Маркович вніс корективи в життя Малишевих: діти постійно з дідом, а Женя божеволіє від ревнощів. Він упевнений, що дідусь налаштовує дітей проти нього і руйнує сім’ю зсередини. Та все зовсім не так! Що змусить Женю зі сльозами просити вибачення в батька – дивіться вже в цій серії!

Video: «Папаньки»-3: анонс 5–6 серій

Серіал Папаньки- 5, 6 серії на сайті СТБ вже -19.04.2021. Про що сюжет 5 та 6 серій серіалу Папаньки

Більше на тему: Єгор Крутоголов: «Що в кіно, щоу в житті роблю бізнес із друзями»

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