Сегодня, 19 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 5–6 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В новых сериях 3 сезона война в семье Павленко не прекращается. Уставший от постоянных скандалов и криков Никита предлагает жене сменить обстановку и переехать загород. Примет ли вспыльчивая Ира волевое решение мужа, и принесет ли тихая загородная жизнь мир в семью Павленко?

У Никиты есть еще одна причина для переезда в поселок – он помогает Егору с открытием гриль-бара. А там не всё гладко: кто-то «натравил» на ещё закрытое заведение экологическую инспекцию, налоговую и пожарных. Кому перешел дорогу Егор? Смогут ли папаньки начать заветный бизнес?

А у Саши, помимо новой возлюбленной, появилась ещё и дочь – ровесница Шурика. Неопытный папанька пытается управиться теперь уже с двумя детьми. Новоиспеченная дочка подчиняться не собирается и решает испытать терпение Саши. В итоге папаньку чуть не арестовывают в женском туалете!

Михаил Маркович внес коррективы в жизнь Малышевых: дети постоянно с дедом, а Женя сходит с ума от ревности. Он уверен, что дедушка настраивает детей против него и разрушает семью изнутри. Но все совсем не так! Что заставит Женю со слезами извиняться перед отцом – смотрите уже в этой серии!

Video: «Папаньки»-3: анонс 5–6 серий Сериал Папаньки - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 19.04.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Папаньки

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