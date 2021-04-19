«Метелики»: сюжет фільму

26 квітня, до 35-х роковин Чорнобильської трагедії, в ефірі телеканалу СТБ вийде 4-серійний фільм «Метелики» виробництва FILM.UA Group. Це історія кохання підлітків, яка розгортається на тлі однієї з найстрашніших катастроф ― аварії на Чорнобильській АЕС. Читайте сюжет серіалу «Метелики» просто зараз!

Сюжет фільму «Метелики»

Випускниця Аля разом зі старшою сестрою Мар’яною їдуть з Києва до Прип’яті навідати родичів. Дорогою дівчата бачать страшний вибух на Чорнобильській АЕС. Забувши про небезпеку і смертельну дозу радіації, Мар’яна, лікарка за фахом, вирішує залишитися на кілька днів у місті, щоб допомагати в лікарні.

Аля відмовляється евакуюватися і залишається разом із сестрою. Саме тут, на тлі трагічних обставин, їй судилося зустріти Пашу. Він солдат строкової служби, якого направили працювати на палаючому реакторі. Аля і Паша, нехтуючи небезпекою, летіли назустріч своєму першому сильному почуттю, немов метелики, які прагнуть до вогню.

«Метелики» став найвідомішим українським проєктом про Чорнобильську катастрофу. У фільму успішна фестивальна історія, низка нагород і престижних кінотелевізійних премій. А ассет четвертого енергоблоку, створений командою Postmodern Digital для «Метеликів», пізніше був використаний у суперуспішному серіалі «Чорнобиль» від HBO.

Дивіться фільм «Метелики» 26 квітня о 20:15 на телеканалі СТБ (з перервою на «Вікна-новини»).

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