«Мотыльки»: сюжет фильма

26 апреля, к 35-ой годовщине Чернобыльской трагедии, в эфире телеканала СТБ выйдет 4-серийный фильм «Мотыльки» производства FILM.UA Group. Это история о любви подростков, которая разворачивается на фоне одной из самых страшных катастроф – аварии на Чернобыльской АЭС. Читайте сюжет сериала «Мотыльки» прямо сейчас!

Сюжет фильма «Мотыльки»

Выпускница Аля вместе со старшей сестрой Марьяной едут из Киева в Припять навестить родственников. По дороге девушки видят страшный взрыв на Чернобыльской АЭС. Забыв об опасности и смертельной дозе радиации, Марьяна, врач по специальности, принимает решение остаться на несколько дней в городе, чтобы помогать в больнице.

Аля отказывается эвакуироваться и остается вместе с сестрой. Именно здесь, на фоне трагических обстоятельств, ей суждено встретить Пашу. Он солдат срочной службы, которого направили работать на горящем реакторе. Аля и Паша, пренебрегая опасностью, летели навстречу своему первому сильному чувству, словно мотыльки, стремящиеся к огню.

«Мотыльки» стал самым известным украинским проектом о Чернобыльской катастрофе. У фильма успешная фестивальная история, ряд наград и престижных кинотелевизионных премий. А ассет четвертого энергоблока, созданный командой Postmodern Digital для «Мотыльков», позднее был использован в суперуспешном сериале «Чернобыль» от HBO.

Смотрите фильм «Мотыльки» 26 апреля в 20:15 на телеканале СТБ (с перерывом на «Вікна-новини»).

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