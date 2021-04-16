26 квітня, до 35-х роковин Чорнобильської трагедії, в ефірі телеканалу СТБ вийде 4-серійний фільм «Метелики» виробництва FILM.UA Group. Це історія про перше кохання, що розгортається на тлі однієї з наймасштабніших техногенних катастроф XX століття. Читайте біографії акторів серіалу «Метелики» просто зараз!

Олеся Жураківська

Олеся Жураківська ― українська актриса і телеведуча. На її рахунку десятки проєктів, серед яких роботи в телесеріалах і повному метрі. Сьогодні виконавиця реалізує свій талант на театральній сцені і в кіно, знімаючись в українських драмах. Яскрава зовнішність і бурхливий темперамент роблять артистку улюбленицею багатьох шанувальників вітчизняного кіно і телебачення.

У 2012 році Олеся Жураківська спробувала себе на телебаченні: протягом чотирьох сезонів вона була ведучою популярного шоу «Зважені та щасливі».

Актриса неперевершено зіграла матір головного героя у стрічці «Як довго я тебе чекала». Яскравий національний образ кухарки Павлини Жураківська відтворила в серіалі «Кріпосна», а в 4-серійній драмі «Мама», прем’єра якої нещодавно відбулась на СТБ, зіграла головну роль.

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська-Ванца ― українська актриса театру і кіно, продюсерка, телеведуча, громадська діячка. Заслужена артистка України (2016). Народилася в 1974 році в Івано-Франківську. В юності мріяла стати археологинею, кілька разів намагалася вступити до Прикарпатського інституту ім. В. Стефаника. Відвідувала театральний гурток при Палаці піонерів в Івано-Франківську. У 1998 році закінчила Львівський державний музичний інститут за спеціальністю «Актриса драматичного театру», курс Б. Козака. З 1998 року ― актриса в Київському академічному Молодому театрі.

Зіграла в багатьох популярних фільмах, серед яких: «Нюхач», «Останній москаль», «Мої думки тихі», «Подорожники».

Ірина Мак

Ірина Мак ― українська актриса театру і кіно. У 1994 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Ю. Ткаченка) і влаштувалася в Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, де і працює донині. У кіно дебютувала у фільмі «Царівна», за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської, де виконала роль Оксани.

У легендарному серіалі на телеканалі СТБ «Спіймати Кайдаша» Ірина Мак зіграла дружину Омелька і матір двох дітей ― Марію Кайдашиху.

Микола Боклан

Микола Боклан ― український актор. Народився 13 жовтня 1963 року в Києві. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. З 1988 року працював у Київському Молодому театрі, з 1997 року ― в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Зіграв десятки ролей в українських фільмах і серіалах. Глядачам телеканалу СТБ відомий, зокрема, за роботою в серіалі «Акушерка».

Марія Поєзжаєва

Марія Поєзжаєва ― актриса, яка здобула популярність після того, як зіграла головну роль у драмі «Метелики». Потім фільмографія виконавиці поповнилася кількома головними ролями в популярних проєктах різних жанрів: від комедій до фентезі. Режисерам імпонують професіоналізм Марії і природна вдумливість, тому їй довіряють образи героїнь з нестандартною долею.

Зараз Марія нечасто з’являється на екрані. У 2019 році артистка порадувала шанувальників новою театральною прем’єрою. Вона увійшла в акторський ансамбль вистави-концерту «Наша Алла», який на сцені «Гоголь-центру» поставив Кирило Серебренников.

Юрій Борисов

Юрій Борисов народився в 1992 році. У 2013 році закінчив Театральне училище ім. М. С. Щепкіна (курс В. Бейліса і В. Іванова). З 2013 року служить у трупі театру «Сатирикон». До моменту отримання диплома список ролей Юрія Борисова виглядав переконливо: крім епізодів і невеликих ролей у таких студійних постановках, як «Часи змінюються?», «Пильний вартовий» та ін., серед його сценічних робіт ― танцювальний номер у виставі «Тихий дім», Рагнар Брувік в ібсенівському «Будівельнику», Аметистов у «Зойчиній квартирі». За виконання цієї ролі на випускному курсі Юрій Борисов був нагороджений премією «Золотий лист» як найкращий виконавець чоловічої ролі серед випускників театральних вишів у 2013 році.

Євгенія Лоза

Євгенія Лоза народилася 6 липня 1984 року в місті Антрациті (Луганська область) у сім’ї інженерів-будівельників. У дитинстві займалася художньою гімнастикою. З юності мріяла стати актрисою. Про себе каже, що була доволі важким підлітком. Крім того, їй не подобалася її зовнішність. Після школи вступила відразу до Школи-студії МХАТ і до ВДІКу. Вибрала Школу-студію МХАТ, курс К. Райкіна. За деякими даними, не довчилася через щільний знімальний графік.

Серед фільмів з її участю найвідоміші «І падає сніг», «Два кольори пристрасті» (адаптація роману Стендаля «Червоне і чорне»), «Слід саламандри», «Впізнай мене, якщо зможеш», «Закрита школа»,«Метелики», «Пікова дама: чорний обряд».

Андрій Казаков

Андрій Казаков ― актор і театральний режисер, один з випускників знаменитого метра сцени Петра Фоменка. Народився в латвійському місті Вентспілс у сім’ї робітників. Його батько був зварювальником і часто ходив у плавання, бо волів працювати на кораблях. Мама працювала водієм навантажувача, у тому числі на заводі «АвтоВАЗ».

Андрій Казаков відомий шанувальникам кіно за такими стрічками, як «Ванька Грозний», «Візьми мене з собою» і «Сищик Самоваров».

Артем Ткаченко

Артем Ткаченко ― один з найбільш затребуваних акторів, на рахунку якого понад пів сотні втілених на екрані глибоких і багатошарових образів. Найчастіше це персонажі з минулим, за якими тягнеться шлейф непоясненних подій і моторошних таємниць. Загалом же йому під силу найрізноманітніші жанри й амплуа.

Він запам’ятався глядачам ролями у фантастичних бойовиках «Меченосец» та «Індиго», комедійній стрічці «Zолушка», мелодрамі «Південні ночі», «чорній» комедії «Вщент», кримінальному телесеріалі «Життя і пригоди Мішки Япончика» і багатьма іншими.

Юлія Рутберг

Зовнішність і глибокий, низький голос альтової теситури виділяють Юлію Рутберг з маси актрис. Вона жартома називає себе контрабасом і дівчиною з сумнівною зовнішністю, а в інтерв’ю дивується феномену професії, коли вади й недоліки перетворюються на своєрідну фішку. По-справжньому широка популярність прийшла до Юлії Рутберг з гучною романтично-комедійною теленовелою «Не родись красивою».

Володимир Виноградов

Володимир Виноградов ― талановитий актор, фільмографія якого налічує не один десяток стрічок. Ролі, зіграні Виноградовим, запам’ятовуються глядачам надовго, а всім героям, в образ яких буквально вжився Володимир, хочеться вірити і співпереживати. Прикметно, що, як істинному лицедію, Володимиру Виноградову вдається перевтілюватися як у позитивних персонажів, так і в відвертих поганців.

У 2017 році актор почав роботу над новим проєктом ― серіалом «Спокуса» режисерів Ігоря Забари і Сергія Терещука. Разом з Володимиром Виноградовим зіграли Ольга Сумська, Іван Колесников, Євген Воловенко.

Віктор Сарайкін

Творча біографія актора Віктора Сарайкіна налічує багато проєктів. За свою довгу артистичну кар’єру він устиг отримати звання народного артиста України. Особливо глядачам запам’яталися два персонажі, яких зіграв Сарайкін: затятий авантюрист на ім’я Жека в «Дні народження Буржуя» і голова Петро Миколайович Скворцов у «Байках Мітяя».

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