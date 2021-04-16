26 апреля, к 35-ой годовщине Чернобыльской трагедии, в эфире телеканала СТБ выйдет 4-серийный фильм «Мотыльки» производства FILM.UA Group. Это история о первой любви, которая разворачивается на фоне одной из самых масштабных техногенных катастроф XX века. Читайте биографии актеров сериала «Мотыльки» прямо сейчас!

Олеся Жураковская

Олеся Жураковская — украинская актриса и телеведущая. На ее счету десятки проектов, среди которых работы в телесериалах и полном метре. Сегодня исполнительница реализует свой талант на театральной сцене и в кино, снимаясь в украинских драмах. Яркая внешность и бурный темперамент делают артистку любимицей многих почитателей отечественного кино и телевидения.

В 2012 году Олеся Жураковская попробовала себя на телевидении: на протяжении четырех сезонов она была ведущей популярного шоу «Зважені та щасливі».

Актриса непревзойденно сыграла мать главного героя в картине «Как долго я тебя ждала». Яркий национальный образ кухарки Павлины Жураковская воссоздала в сериале «Крепостная», а в 4-серийной драме «Мама» сыграла главную роль.

Ирма Витовская

Ирма Витовская-Ванца ― украинская актриса театра и кино, продюсер, телеведущая, общественный деятель. Заслуженная артистка Украины (2016). Родилась в 1974 году в Ивано-Франковске. В юности мечтала стать археологом, несколько раз пыталась поступить в Прикарпатский институт им. В. Стефаника. Посещала театральный кружок при Дворце пионеров в Ивано-Франковске. В 1998 году окончила Львовский государственный музыкальный институт по специальности «Актриса драматического театра», курс Богдана Козака. С 1998 года — актриса в Киевском академическом Молодом театре.

Сыграла во множестве популярных фильмов, среди них: «Нюхач», «Последний москаль», «Мои мысли тихие», «Подорожники».

Ирина Мак

Ирина Мак – украинская актриса театра и кино. В 1994 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (курс Ю. Ткаченко) и устроилась в Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, где и работает по сей день. В кино дебютировала в фильме «Царевна», по мотивам одноименной повести Ольги Кобылянской, где исполнила роль Оксаны.

В легендарном сериале на телеканале СТБ «Спіймати Кайдаша» Ирина Мак сыграла жену Омелька и мать двух детей — Марию Кайдашиху.

Николай Боклан

Николай Боклан ― украинский актер. Родился 13 октября 1963 года в Киеве. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. C 1988 года работал в Киевском Молодом театре, с 1997 года – в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Сыграл десятки ролей в украинских фильмах и сериалах. Зрителям телеканала СТБ известен, в частности, по работе в сериале «Акушерка».

Мария Поезжаева

Мария Поезжаева – актриса, которая получила популярность после того, как сыграла главную роль в драме «Мотыльки». Затем фильмография исполнительницы пополнилась несколькими главными ролями в популярных проектах разных жанров: от комедий до фэнтези. Режиссерам импонируют профессионализм Марии и природная вдумчивость, поэтому ей доверяют образы героинь с нестандартной судьбой.

Сейчас Мария нечасто появляется на экране. В 2019 году артистка порадовала поклонников новой театральной премьерой. Она вошла в актерский ансамбль спектакля-концерта «Наша Алла», который на сцене «Гоголь-центра» поставил Кирилл Серебренников.

Юрий Борисов

Юрий Борисов родился в 1992 году. В 2013 году окончил Театральное училище им. М. С. Щепкина (курс В. М. Бейлиса и В. Н. Иванова). С 2013 года служит в труппе театра «Сатирикон». К моменту получения диплома список ролей Юрия Борисова выглядел внушительно: кроме эпизодов и небольших ролей в таких студийных постановках, как «Времена меняются?», «Бдительный страж» и др., среди его сценических работ – танцевальный номер в спектакле «Тихий дом», Рагнар Брувик в ибсеновском «Строителе», Аметистов в «Зойкиной квартире». За исполнение этой роли на выпускном курсе Юрий Борисов был награжден премией «Золотой лист» как лучший исполнитель мужской роли среди выпускников театральных вузов в 2013 году.

Евгения Лоза

Евгения Лоза родилась 6 июля 1984 года в городе Антраците (Луганская область) в семье инженеров-строителей. В детстве занималась художественной гимнастикой. С юности мечтала стать актрисой. О себе говорит, что была довольно сложным подростком. Кроме того, ей не нравилась ее внешность. После школы поступила сразу в Школу-студию МХАТ и во ВГИК. Выбрала Школу-студию МХАТ, курс К. Райкина. По некоторым данным, не доучилась из-за плотного съемочного графика.

Среди картин с ее участием самые известные «И падает снег», «Два цвета страсти» (адаптация романа Стендаля «Красное и чёрное»), «След саламандры», «Узнай меня, если сможешь», «Закрытая школа», «Мотыльки», «Пиковая дама: чёрный обряд».

Андрей Казаков

Андрей Казаков — актер и театральный режиссер, один из выпускников знаменитого мэтра сцены Петра Фоменко. Родился в латвийском городе Вентспилс в семье рабочих. Его отец был сварщиком и часто уходил в плавания, так как предпочитал работать на кораблях. Мама трудилась водителем погрузчика, в том числе на заводе «АвтоВАЗ». Андрей Казаков известен любителям кино по таким картинам, как «Ванька Грозный», «Возьми меня с собой» и «Сыщик Самоваров».

Артем Ткаченко

Артем Ткаченко – один из наиболее востребованных актеров, на счету которого свыше полусотни воплощенных на экране глубоких и многослойных образов. Чаще всего это персонажи с прошлым, за которыми тянется шлейф необъяснимых событий и мрачных тайн. В целом же ему подвластны самые разные жанры и амплуа.

Он запомнился зрителям ролями в фантастических боевиках «Меченосец» и «Индиго», комедийной ленте «Zолушка», мелодраме «Южные ночи», «черной» комедии «Вдребезги», криминальном телесериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многими другими.

Юлия Рутберг

Облик и глубокий, низкий голос альтовой тесситуры выделяют Юлию Рутберг из массы актрис. Она в шутку называет себя контрабасом и девушкой с сомнительной внешностью, а в интервью удивляется парадоксу профессии, когда изъяны и недостатки превращаются в своеобразную фишку. По-настоящему широкая известность пришла к Юлии Рутберг с нашумевшей романтически-комедийной теленовеллой «Не родись красивой», русской адаптацией сериала «Я, Бетти, дурнушка».

Владимир Виноградов

Владимир Виноградов — талантливый актер, фильмография которого насчитывает не один десяток картин. Роли, сыгранные Виноградовым, запоминаются зрителям надолго, а всем героям, в образ которых буквально вжился Владимир, хочется верить и сопереживать. Примечательно, что, как истинному лицедею, Владимиру Виноградову удается перевоплощаться как в положительных персонажей, так и в откровенных злодеев.

В 2017 году актер начал работу над новым проектом — сериалом «Искушение» режиссеров Игоря Забары и Сергея Терещука. Вместе с Владимиром Виноградовым сыграли Ольга Сумская, Иван Колесников, Евгений Воловенко.

Виктор Сарайкин

Творческая биография актера Виктора Сарайкина включает в себя множество проектов. За свою долгую артистическую карьеру он успел получить звание народного артиста Украины. Особенно зрителям запомнились два персонажа, которых сыграл Сарайкин: жуткий авантюрист по имени Жека в «Дне рождения Буржуя» и председатель Петр Николаевич Скворцов в «Байках Митяя».

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