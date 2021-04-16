Ще більше зірок у третьому сезоні «Папаньок»!

У яскравій команді улюбленого сімейного серіалу поповнення! Акторський склад посилився народними та заслуженими артистами, і навіть зірками українського шоу-бізнесу.

Усього в третьому сезоні знялися 150 акторів. Кастинг-директорка проєкту Зінаїда Мамонтова акцентує на тому, що кількість акторів масових сцен скоротили на користь якості:

Третій сезон буде ще сильнішим, ніж попередній. Ми запрошували тільки досвідчених професійних акторів, які могли ідеально вписатися в гротеск «дизелів». Поповнився акторський склад «Папаньок»-3 багатьма заслуженими і народними. У серіалі з’явиться тато Жені Малишева (герой Євгена Сморігіна) ― зіграє персонажа народний артист України Лев Сомов. Образ голови селища, у яке переїдуть папаньки, приміряв на себе народний артист Назар Задніпровський. Цікава роль сільського дільничного дісталася заслуженому артисту України Якову Кучеревському. Також ми побачимо Володимира Горянського та Олену Стефанську, які зіграють сімейну пару бізнесменів. У скандальній ролі з’явиться на екрані відома актриса Римма Зюбіна.

Не обійшлося в третьому сезоні «Папаньок» і без зірок українського шоу-бізнесу: в одному з епізодів у серіалі з’явиться музикант Олег Собчук разом з гуртом «СКАЙ». Яка роль дісталася артисту ― стане ясно вже незабаром!

А ще в новому сезоні знімалися чотири каскадери ― у кожного головного актора був свій дублер-трюкач.Сімейна комедія «Папаньки»-3 сповнена несподіваних сюжетних поворотів і конфліктів.

Нові серії проєкту дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ.

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