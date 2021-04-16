Еще больше звезд в третьем сезоне «Папанек»!

В яркой команде любимого семейного сериала пополнение! Актерский состав усилился народными и заслуженными артистами, и даже звездами украинского шоу-бизнеса.

Всего в третьем сезоне снялись 150 актеров. Кастинг-директор проекта Зинаида Мамонтова делает акцент на том, что количество актеров массовых сцен сократили в пользу качества:

Третий сезон будет еще сильнее, чем предыдущий. Мы приглашали только опытных профессиональных актеров, которые могли идеально вписаться в гротеск «дизелей». Пополнился актерский состав «Папанек»-3 множеством заслуженных и народных. В сериале появится папа Жени Малышева (герой Евгения Сморигина) – сыграет персонажа народный артист Украины Лев Сомов. Образ главы поселка, в который переедут папаньки, примерял на себя народный артист Назар Заднепровский. Интересная роль сельского участкового досталась заслуженному артисту Украины Якову Кучеревскому. Также мы увидим Владимира Горянского и Елену Стефанскую, которые сыграют семейную пару бизнесменов. В скандальной роли появится на экране известная актриса Римма Зюбина.

Не обошлось в третьем сезоне «Папанек» и без звезд украинского шоу-бизнеса: в одном из эпизодов в сериале появится музыкант Олег Собчук вместе с группой «СКАЙ». Какая роль досталась артисту – станет ясно уже совсем скоро!

А еще в новом сезоне снимались четыре каскадера — у каждого главного актера был свой дублер-трюкач.Семейная комедия «Папаньки»-3 полна неожиданных сюжетных поворотов и конфликтов.

Новые серии проекта смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.

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