Сьогодні, 15 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 4 і 5 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 4–5 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У 4 серії 3 сезону Женину доньку заарештовують за участь у пікеті, і він намагається звільнити Віку з відділку. На допомогу приходять батько і мама ― Михайло Маркович і Тамара Броніславівна. У результаті всі опиняються за ґратами! Хто врятує сімейство від суворого правосуддя?

Єгор, нарешті, займається задуманим закладом. Він проходить усі бюрократичні кола пекла, щоб отримати дозвіл на відкриття свого гриль-бару. Бракує підпису голови селища, але він, здається, і не збирається підписувати документи! Чи вдасться Єгору умовити чиновника?

Микита й Іра подають заяву на розлучення і навіть починають ділити майно. Щоб уникнути скандалу, Микита йде до друзів. Невже історія сім’ї Павленків закінчилася?

Саша допомагає своїй новій коханій з переїздом і викрадає її паспорт. Тепер дівчина не може орендувати квартиру і змушена жити в Саші. Та разом з валізами вона привозить і свою дочку. Як відреагує на це Саша – дивіться в нових серіях комедійного серіалу «Папаньки»-3.

Video: «Папаньки»-3: анонс 4–5 серій Серіал Папаньки- 4, 5 серії на сайті СТБ вже -15.04.2021. Про що сюжет 4 та 5 серій серіалу Папаньки

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