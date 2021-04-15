Сегодня, 15 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 4 и 5 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 4–5 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В 4 серии 3 сезона дочь Жени арестовывают за участие в пикете, и он пытается освободить Вику из участка. На помощь приходят отец и мама – Михаил Маркович и Тамара Брониславовна. В результате все оказываются за решеткой! Кто спасет семейство от сурового правосудия?

Егор, наконец-то, занимается задуманным заведением. Он проходит все бюрократические круги ада, чтобы получить разрешение на открытие своего гриль-бара. Не хватает подписи главы поселка, но он, кажется, и не собирается подписывать документы! Удастся ли Егору уговорить чиновника?

Никита и Ира подают заявление на развод и даже начинают делить имущество. Чтобы избежать скандала, Никита уходит к друзьям. Неужели история семьи Павленко закончилась?

Саша помогает своей новой возлюбленной с переездом и ворует ее паспорт. Теперь девушка не может снять квартиру и вынуждена жить у Саши. Но вместе с чемоданами она привозит и свою дочь. Как отреагирует на это Саша – смотрите в новых сериях комедийного сериала «Папаньки»-3.

Video: «Папаньки»-3: анонс 4–5 серий Сериал Папаньки - 4, 5 серии на сайте СТБ уже 15.04.2021. О чем сюжет 4 и 5 серий сериала Папаньки

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